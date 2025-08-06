Polisten verilen bilgiye göre, dün 20.00-00.00 saatleri arasında, Lefkoşa’da gece kulüpleri, kahvehaneler, işçi yatı evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, trafik ekipleri, iki kişinin bulunduğu bir araçta yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yeşil reçeteye tabi 2 adet hap buldu.

Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında ise dört kişinin tasarrufunda yaklaşık 2 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

Trafik ekipleri ise bin 56 araç kontrol etti. Çeşitli trafik suçlarından 266 sürücü rapor edilirken 67 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

"71’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 164’ü diğer trafik suçları”

-İskele

İskele’de ise trafikte bir araç sürücüsü ve meseleyle bağlantılı bir kişinin tasarruflarında 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Denetimlerde ikamet izinsiz 6 kişi ve alkollü içki tesiri altında rahatsızlık yaratan 1 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, bin 116 araç sürücüsü kontrol edildi, 203 sürücü rapor edildi, 67 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

“57’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 52’si seyrüsefer ruhsatsız, 22’si muayenesiz, 12’si sigortasız, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 54’ü diğer trafik suçları"