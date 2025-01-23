Lefkoşa’da dün otomobil motosiklete çarptı, kaza sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı; Girne'de alkollü içki tesiri altında kaza yapan kişi ise tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da Kazım Özer (E-63) yönetimindeki RJ 857 plakalı otomobil ile Meltem Sokak'ta seyrederken, Meltem Sokak yol kavşağına geldiğinde, anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden sokağa giriş yaparak motosikletin önünü tıkadı. Otomobille Muhammad Awaıs Khan (E-20) yönetimindeki UF 332 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

-Girne'de kaza, alkollü araç sürücüsü tutuklandı

Öte yandan Girne’de bu sabah alkollü sürücü direksiyon hakimiyetin kaybederek çelik bariyerlere çarptı.

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Onur Eren Kalabalık (E-23) 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SD 356 plakalı otomobil ile Girne’ye doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Onur Eren Kalabalık, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.