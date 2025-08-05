

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, son dönemde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bu akşam bir yenisini daha ekledi. Şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ve bulunduğu araçta ise uyuşturucu içiminde kullanılan rulo haine getirilmiş para ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Olay bu akşam Lefkoşa’da Şht Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Küçük Kaymaklı mezarlığı karşısında meydana geldi. Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında trafik denetimi yapıldığı sırada kontrol maksatlı bir araç durduruldu. Kontrol noktasından geride duran bir araçtan inen bir yolcu; şüpheli hareketleri sonucu polisler tarafından fark edilerek alıkonuldu. Söz konusu yolcunun üzerinde yapılan aramada uyuşturucu olduğuna inanılan madde, araç sürücüsüne ait çanta içerisinde ise uyuşturucu içiminde kullanılan rulo haine getirilmiş banknot para, ve araçta döviz ve TL cinsi para ve yeşil reçeteye tabii hap bulundu. Sürücü ve yolcu tutuklandı. Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri sayesinde gerçekleştirilen söz konusu başarılı operasyon, Lefkoşa halkından bir kez daha takdir topladı.