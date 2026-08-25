Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, müdür, müsteşar, mukayyit ve kaymakam gibi üst düzey kamu görevlilerinin siyasi parti faaliyetleri ve aday belirleme toplantılarında yer almasına tepki gösterdi.

Özersay, bu durumun normalleştirilmesinin devleti “parti devletine” dönüştürdüğünü savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay şöyle dedi:

“Müdürler, müsteşarlar, mukayyitler, kaymakamlar siyasi parti gezilerinde, parti ilçe binalarında, örgüt binalarında boy gösterip kalabalık görüntü verme görevi yerine getiriyorlar. Bu hükümet döneminde parti kurultayına kaymakamları toplayıp oturttuklarını bile gördük. En kötüsü bunun normalleştirilmesi, kanıksanmasıdır, devletin parti devletine çevrilmesidir. Vatandaşa hizmet için üst düzey kamu görevlisi elbette bakan ile birlikte bölgelere gidebilir, vatandaşı, bölge muhtarını dinler, notunu alır o başka bir şey. Ama bir siyasi partinin aday belirleme toplantısında, belediye başkan adaylarının açıklanması toplantısında kamu görevlisi olarak sizin orada işiniz ne?