Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, solistliğini Furkan Obuz’un yaptığı basgitarda Kıvanç Can, ritim gitar ve back vokalde Doğa Şenan, solo gitarda Daren Pakkaner ve davulda Hüseyin Uzunoğlu’ndan oluşan Grup Gam’ın Kumarcılar Hanı’ndaki konseri saat 12.00’de başlayacak.

Kültür Dairesi’nin, Nisan ve Mayıs aylarının her Cumartesi günü Kumarcılar Hanı’nda gerçekleştireceği Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları, 3 Mayıs Cumartesi günü Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğretmen ve öğrencilerinin sunacağı Klasik Esintiler başlıklı müzik dinletisiyle sürecek.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Kültür Dairesi’nin düzenlediği Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları hakkında bilgi vererek, geçen Cumartesi günü etkinliğin ikincisini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zaimağaoğlu etkinlikte, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden Vasfiye Çakırtaş ve şan öğrencileri ile okulun öğretmenlerinden Hazar Ulucan ve keman öğrencilerinin sahne aldığını belirtti.

Kültür Dairesi’nin genç müzisyenlerin sanatlarını icra edebilmelerine ortam yaratmak ve genç müzisyenleri sanatseverlerle buluşturmak amacıyla düzenlediği Lefkoşa Suriçi Sanat Buluşmaları’nın halka açık olarak düzenlendiğini hatırlatan Zaimağaoğlu, tüm müzikseverleri Cumartesi günlerini Lefkoşa’da Kumarcılar Hanı’nda geçirmeye ve genç müzisyenleri dinlemeye davet etti.