LTB’den verilen bilgiye göre, 2 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek uygulama öncesinde, ilgili kurumlarla iş birliği toplantısı düzenlendi ve hurda araçların çekileceği alan belirlendi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın başkanlığında gerçekleştirilen kurumlar arası iş birliği toplantısına, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, Lefkoşa Polis Müdürü Yardımcısı Hasan Karabaşak, LTB Zabıta ve Temizlik Şube Amirleri ile Sanayi Dairesi temsilcileri Hasan Bağlar ve Tahir Sinal katıldı.

Belediye yetkilileri, hurda araçların yalnızca görsel değil, ulaşımı da olumsuz etkilediğini vurgularken, 15 Temmuz’da esnafa yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacağı ve uyarılara uymayanlara “asgari ücretin tamamı” tutarında idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Temizlik faaliyetlerinin, bölgeyi daha düzenli ve güvenli hale getirmesinin hedeflendiği belirtildi.