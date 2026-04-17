23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlikler, dün Lefkoşa’da düzenlenen kortejle başladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde, Lefkoşa’daki ilkokul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen ve Metehan’dan başlayarak Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisi güzergâhında devam eden yürüyüşe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Bakanlık yetkilileri ve öğretmenler katıldı.

Kortejin ilk durağı Cumhurbaşkanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da katıldığı etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılırken, çeşitli gösteriler sunuldu.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 23 Nisan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olduğunu ve bunun çok büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü en çok değer verdiği çocuklara armağan ettiğini belirtti.

Erhürman, “Bu ülkede yaşamaktan, Kıbrıslı Türk olmaktan her zaman gurur duyun” diye konuştu.

Öğrencilerle bir “anlaşma” yaparak günlük teknoloji kullanımını sınırlamaları yönünde tavsiyelerde de bulunan Erhürman, öğrencilere; daha fazla kitap okumaları, spor yapmaları, ülkeyi tanımaları ve oyun oynamaları çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki etkinlik, Arabahmet İlkokulu’nun halk dansları, Şht. Yalçın İlkokulu’nun modern dans, Şht. Ertuğrul İlkokulu’nun bando ve Yakın Doğu İlkokulu’nun Kiwido dans gösterileriyle sona erdi.





MECLİSTE TÖREN

Öte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Dairesi tarafından organize edilen etkinlikler, Cumhuriyet Meclisi bahçesinde gerçekleştirilen törenle devam etti.

Lefkoşa’daki ilkokullarda eğitim göre öğrencilerin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meclisi bahçesinde yerlerini almasıyla başlayan törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Şht. Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi Maya Yıldırım konuşma yaptı.

Program kapsamında Atatürk İlkokulu Halk Dansları ekibi gösterisi yaptı, Levent İlkokul öğrencisi Bera Vedat Piro tarafından 23 Nisan isimli şiir okundu.

Gelibolu İlkokulu Ritim gösterisi ile Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu Modern Dans gösterisi yapılan törende, Dr. Suat Gürsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’nın koro dinletisi sonrasında, 9 Eylül İlkokulu Zumba Dans gösterisi ve Şht. Tuncer İlkokulu koro-orkestra gösterisi yer aldı.

Etkinlik, Levent İlkokulu Bale Dans gösterisi, Ted Kuzey Kıbrıs İlkokulu koro dinletisi, Necati Taşkın İlkokulu Modern Dans gösterisi, Necat British College Lefkoşa koro dinletisi ve Cimnastik Federasyonu jimnastik gösterisi ile son buldu.