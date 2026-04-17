Pile’de yaşanan gerginlikle ilgili iddialar, Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Pile (Çayhan) Düzünde Önümüzdeki 24 Saat Kritik” başlığıyla yer verdiği haberinde Türk tarafının niyetinin, Pile bölgesinde "oldu bittiler" meydana getirmek olduğunu, BM’nin duruma müdahale etmesinin ardından gerçekleşmediğini iddia etti.

Haberde, Türk tarafının Pile bölgesinde yeni "oldu bittiler meydana getirmeye çalıştığı", ancak karşısında BM Barış Gücünü (UNFICYP) bulduğu da iddia edildi.

Haberde, KKTC makamlarının en baştan bu yana "gerginlik ve oldu bittiler yaratmak istediği" iddia edilirken, KKTC içerisinde ve ara bölge yakınlarında tankların toplanmasının da bu çerçevede olduğu ileri sürüldü.

Gazete “yapılan istişarelerin perde gerisini bilen kaynaklara” dayanarak, Rum hükümetinin, KKTC makamlarının ileri sürülen "kışkırtıcı faaliyetleri" başladığı andan itibaren BM’yle iletişimde olduğunu kaydetti.

UNFICYP’in ilk tepkisinin, KKTC makamlarından gelebilecek "daha fazla provokasyonun önlenmesi açısından olumlu ve yardımcı olduğunu" öne süren gazete, gerek Barış Gücünün sahadaki reaksiyonunun gerek de Lefkoşa Rum kesimi ile New York’ta yapılan açıklamalarla ortaya konulan görüşlerin, BM’nin Türk tarafının Pile bölgesinde başarmaya çalıştığı şeyleri kabul etmeye niyetli olmadığını gösterdiğini savundu.

Öte yandan Rum hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi’nin uluslararası hukuka tam anlamıyla bağlı olarak, ilk andan UNFIYCP’le sürekli iletişim halinde olduğunu ve gerginliğin yatışmasına dair çabaları desteklediğini savundu.

Letimbiotis açıklamasında son günlerde KKTC makamları tarafından, mevcut statüye ve uluslararası hukuka aykırı olarak Pile’nin kuzeyindeki “Çayhan Düzü” bölgesindeki ara bölgede ihlaller gerçekleştirildiği iddiasında bulunarak, bunun ara bölgenin statüsü yanı sıra UNFICYP’in görev ve yetkilerine "karşı çıkılmasını aynı zamanda yeni oldu bittiler meydana getirilmesini amaçlayan bir faaliyet" olduğunu öne sürdü.

Politis gazetesi “Ara Bölgede Şap Gerginliği- Gerginlik ve Karşılıklı Suçlamalar” başlıklı haberinde geçen aralık ayından bu yana hayvancıları uğraştıran şap hastalığının ara bölgede artan bir gerginliğe yol açtığını ve BM’nin son günlerde Türk güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiğini yazdı.

Haberde “beklenmedik” gerginliğin sebebinin şap hastalığı olduğu ve bunun Pile ile Beyarmudu bölgelerindeki gelişmelerle ilgili olduğu kaydedildi.

Gazeteye göre, UNFICYP sözcüsü Aleem Siddique ise önceki gün gazeteye yaptığı açıklamada, ara bölge içerisinde askeri varlık olduğuna dair haberleri yalanladı.