Ev ve iş yerlerine ilaveten 16 Bölgede 50.00 adet rögar ilaçlanıyor

2025 yılı boyunca toplam iki kez gerçekleştirilecek olan ilaçlama çalışmalarında, sadece ev ve iş yerleri değil, aynı zamanda şehrin 16 bölgesinde yer alan 50.000 rögar da ilaçlanacak. Rögarlar, hamam böceklerinin yayılımında ana üreme alanlarından biri olduğundan, bu noktaların düzenli ilaçlanmasıyla zararlı popülasyonunun kontrol altına alınması hedefleniyor.



Sivrisinek Kaynakları da Tespit Ediliyor

Hamam böceği mücadelesinin, bu canlıların en az yoğunlukta olduğu dönemde başlatılması, müdahalenin etkinliğini artırıyor. LTB ekipleri, rögar ve menhol ilaçlamalarının yanı sıra, bu süreçte sivrisineklerin üreme alanlarını da tespit ederek kayıt altına alıyor. Böylece sivrisineklerle mücadele çalışmaları için de önemli bir veri tabanı oluşturulmuş oluyor.

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için büyük risk oluşturan haşerelere karşı sistematik mücadele, salgın hastalıkların önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve çevre temizliğinin korunması ile büyük önem taşıyor.

Yurttaşlar, hamam böceği yanında her türlü ilaçlama taleplerine ilişkin LTB’ye Alo 185 Çözüm Hattı aracılığı ile ulaşabilirler