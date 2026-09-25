Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Çayırova – Pamuklu ana yol güzergâhında yapılacak olan yol yapım çalışmaları nedeni ulaşımın 10 Kasım’a kadar alternatif bir güzergahtan sağlanacağını duyurdu.

Açıklamada, “KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan Çayırova – Pamuklu ana yol güzergâhında yapılacak olan yol yapım çalışmaları nedeni ile 26/09/2026 – 10/11/2026 tarihleri arasında mevcut trafik ekte belirtilen güzergâhtan sağlanacaktır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.” denildi.