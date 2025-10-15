Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim Perşembe günü saat 11.00’de Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak etkinlikte, şairin edebiyata katkıları ve eserleri farklı yönleriyle ele alınacak.

Etkinlikte emekli edebiyat öğretmeni, şair Ayşe Tural, emekli BRT spikeri, tiyatro oyun yazarı Sevil Emirzade, emekli edebiyat öğretmeni Tuncay Çağatay ve şairin kızı Nilden Eminer konuşacak.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bu anlamlı günde, edebiyatımızın değerli isimlerinden biri olan Neclâ Salih Suphi’yi birlikte anmaktan mutluluk duyacağız” denilerek tüm halk davet edildi.