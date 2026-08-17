Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Lefke Avrupa Üniversitesi yolu üzerinde yeniden foseptik birikimi tespit ettiklerini belirterek, yetkilileri göreve çağırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, ekiplerin, kötü koku şikayetleri üzerine bölgeye giderek, incelemede bulunduğu ifade edildi.

Bölgede oluşan foseptik birikiminin hem çevre sağlığını hem de halkın yaşam kalitesini tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, bu tür çevre ihlallerinin görmezden gelinmesinin “kabul edilemez” olduğu belirtildi.

Yetkili kurumların sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildiği açıklamada, Derneğin, konunun takipçisi olacağı kaydedildi.