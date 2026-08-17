Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, “Toplum Güvenliği” gündemli olağanüstü birleşiminde nisap sağlanamadı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 10.45’te toplanma girişiminde bulunan Genel Kurul nisap yetersizliği nedeniyle toplanamadı.

-Şahali, hükümet partilerini eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkan Vekili Erkut Şahali yerinden söz alarak, kamu güvenliğinin görüşülmesi amacıyla yapılan bu çağrıya nisap vermeyerek, oturumun yapılmasını engelleyen hükümet partilerinin tutumunu eleştirerek, kınadı.

Şahali, kamu güvenliğinin hiç kimsenin seçim malzemesi haline getireceği bir konu olmadığını kaydetti.

Genel Kurul gündeminde “Ülkede son dönemde giderek yoğunlaşan ve kamuoyundaki güvenlik kaygısını derinleştiren sorunlar karşısında toplum güvenliğinin sağlanmasına yönelik hükümetin politika ve tedbirlerinin Meclis’in denetim işlevi çerçevesinde değerlendirilmesi, ilgili kurumların etkinliğinin güçlendirilmesi için yapılması gerekenlerin ve alınabilecek ek tedbirlerin görüşülmesi” yer alıyordu.

Olağanüstü toplantı çağrısı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubuna bağlı bazı milletvekilleri ile Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ve Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars tarafından yapılmıştı.