Politis gazetesi “Tuz Gölüne Fotoğraf Stüdyosu Kurdular” başlıklı haberinde özellikle iki aracın Tuz Gölü bölgesinde çamura saplanması nedeniyle, fotoğraf çekmek isteyenlerin bölgeye akın ettiğini ve bu durumun da sulak alan koruma yönetmenliğinin çiğnenmesine neden olduğunu yazdı.

Habere göre, Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras, daha iyi fotoğraf almak isteyenlerin, gerek yaya olarak gerekse araçlarıyla bölgeye girdiklerine dikkati çekerek bu durumun kendilerini endişelendirdiğini belirtti.

Larnaka Belediyesi ile Çevre Dairesi arasında yayaların ve araçların bölgeye girişlerinin kısıtlanması yöntemlerini ele alan bir toplantı gerçekleştirildi.