Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından yürütülen "Mağusa’nın Dönüşümü için Sürdürülebilir Sulak Alan Girişimi (SWIFT) Projesi" kapsamında, s ulak alanların korunmasına yönelik idari ve hukuki çerçevenin belirlenmesi için çalışma yapılacak.

MAKAMER'den yapılan yazılı açıklamada, SWIFT'in Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Avrupa Birliği Mali Yardım Programı tarafından desteklenen projeleri arasında bulunduğu kaydedildi.

Çalışma kapsamında, sulak alanların korunması ve yönetimiyle ilgili yerel, ulusal ve uluslararası mevzuat ile politikalar değerlendirilecek ayrıca m evzuat ve politikaların incelenmesiyle, uygulamadaki boşluk ve zorluklar, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeye yönelik ihtiyaçlar, sahada karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerilerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada, alışma kapsamında bilimsel verilere dayalı savunuculuk yapılmasının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, kamu kurumlarıyla diyalog kurularak yasa, tüzük, strateji belgeleri, kurumların görev ve sorumlulukların incelenmesi; uygulamadaki tutarsızlıklar ile aksaklıkların tespit edilmesi, kısa, orta ve uzun vadeli öneriler geliştirilmesi yönünde çalışılacağı belirtildi.

Çalışmanın Ayluga Sulak Alanı özelinde yürütüleceği ancak elde edilecek bulguların genel olarak sulak alanlarının korunmasına yönelik yönetişim sürecinde kullanılmasının amaçlandığı ifade edildi.