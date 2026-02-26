Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar, Kıbrıs Postası TV’de Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu “Sabahın Haberleri” programına konuk oldu.

Programda ilk olarak Fiber Optik Protokolü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akpınar, söz konusu düzenlemenin dijital gelecek açısından önemli bir proje olduğunu söyledi. Ancak DP’nin süreç boyunca bilgilendirilmediğini belirten Akpınar, gerek komite aşamasında gerekse yasa hazırlık sürecinde partilerinin dışarıda bırakıldığını ifade etti.

"CEVDET YILMAZ, FİBER OPTİK PROTOKOLÜ’NE EK PROTOKOL YAPILACAĞINA DAİR TEMİNAT VERDİ"

DP’nin süreci dışarıdan takip ettiğini kaydeden Akpınar, ek protokollerin mutlaka ele alınması gerektiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bu konuda teminat verdiğini belirten Akpınar, Kıbrıs Türk halkının yararına her türlü adımın atılacağına ilişkin söz aldıklarını söyledi.

Akpınar, DP’nin ilgili protokole olumlu oy vermesinin gerekçesinin de bu teminatlar olduğunu ifade etti.

"FİBER OPTİK PROTOKOLÜ’NÜN MEVCUT HÂLİYLE, ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TÜRK TELEKOM’UN BİR ALT KURUMU HÂLİNE GELMİŞ, TAMAMEN TESLİM EDİLMİŞTİR"

Ek protokol kapsamında adil rekabetin sağlanmasının hedeflendiğini dile getiren Akpınar, dijital egemenlik, ulusal güvenlik, rekabet ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde değişim amaçlandığını söyledi.

Mevcut protokolün yürürlükte kalması hâlinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın fiilen Türk Telekom’un alt birimi konumuna düşeceğini savunan Akpınar, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Kurumun tamamen teslim edilmiş bir görüntü verdiğini ifade eden Akpınar, söz konusu sorunların ek protokollerle giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkede son dönemde yaşanan grev ve eylemlere de değinen Akpınar, süreçte bırakılan boşluklar nedeniyle toplumsal tepkinin arttığını söyledi. Bunun bir hükümet sorunu olduğunu ifade eden Akpınar, gelişmelerin toplumu tatmin edecek ve boşluk bırakmayacak şekilde yönetilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başbakan’ın bu tür konularda tek başına hareket etmemesi gerektiğini belirten Akpınar, gerek Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekillerinin gerekse birçok vekilin süreçten rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Daha şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Akpınar, ilgili protokolün konuya hâkim olmayan kişiler tarafından hazırlanmasının kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.