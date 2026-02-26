Gazimağusa Belediyesi ile KKTC Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde hayata geçirilecek Kıbrıs’ın ilk “Olimpik Temalı Park” projesi bugün düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Proje ile profesyonel sporcuların yanısıra, halkın tüm kesimlerine ulaşılması, spor alanları yanında; engelsiz, yeşil alana sahip, günlük kullanım, dinlenme ve etkinlik alanlarının da hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Tuzla bölgesinde belediyeye ait 76 dönümlük alan üzerine kurulması planlanan Olimpik Temalı Park’ta, çocuklar, profesyonel sporcular ve halkın tüm kesimlerine yönelik yatırımlar öngörülüyor.

Gazimağusa Belediyesi Bora Atun Toplantı Salonunda yer alan basın toplantısına; Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazi ile Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu katılım sağlarken, proje mimarları da toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda, projenin kapsamı, tasarım yaklaşımı, parkta yer alacak sportif ve tematik alanlar ile uygulama sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı.

-Uluçay



Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sağlıklı yaşam kültürünü güçlendirecek, spor altyapısını geliştirecek ve gençlere yeni gelişim alanları sunacak projenin ülke adına önemli bir kazanım olacağına inanç belirtti.

Gazimağusa ve ülke için önemli bir proje olduğuna işaret eden Uluçay, projenin ortaya çıkmasında katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Uluçay, ülkede gençlerin sportif alandaki başarılarına destek vermek amacıyla çalıştıklarını belirterek, projeyi hayata geçireceklerine vurgu yaptı.

-Kamalı

Orçun Kamalı da, Milli Olimpiyat Komitesi olarak ülke gençlerine uluslararası alanda kapılar açmaya çalıştıklarını ifade ederek, gençlere yönelik her yatırımın önemine dikkat çekti.

Bugün ülkede bir çok spor tesisi yapıldığını ama bunların uzman katkısıyla yapılmasının çok değerli olduğunu belirten Kamalı, bu çerçevede belediyenin özverisine teşekkür etti.

Kamalı, projeye ön ayak olan, destek veren, takım çalışması yapan herkese teşekkür ederek, bu projenin Gazimağusa gençliğine, halkına can olacağını kaydetti.

Kamalı, projeye katkı koyanları tebrik ederek, ülkeye örnek olmasını diledi, herkesi destek vermeye çağırarak, “Hayırlı olsun” dedi.

-Gazioğlu

Komite asbaşkanı ve Tenis Federasyonu Hasan Gazioğlu da, spora, projeye destek veren herkese teşekkür etti, bir Gazimağusalı olarak böyle bir projeyi hayal eden belediyeyle gurur duyduğunu söyledi.

-Sapsızoğlu

Jimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu da, federasyon adına projeye katkı koyan herkese teşekkür etti, gençlerin salon sıkıntısının bu proje ile giderileceğine inandığını söyledi. Sapsızoğlu, projeye destek veren herkesi kutladı, projenin çocuklara büyük bir hediye olduğunu, büyük bir hayalin hayata geçirileceğine inaç belirttti.