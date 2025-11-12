Enerji ve Ekonomi Bakanlığı Eski Müsteşarı Erkan Okandan, sosyal medya paylaşımında G20 ülkeleri ve KKTC’deki yıllık enflasyon oranlarına ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı.

Okandan’ın paylaştığı grafiğe göre, KKTC’nin yıllık enflasyon oranı %36,33 ile ilk sırada yer alıyor. Bu oran, AB ortalaması olan %2,60’ın yaklaşık 13,97 katı olarak öne çıkıyor. Türkiye ise %32,87 ile ikinci sırada bulunuyor. Okandan, G20 ülkesi olmayan Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyon oranının eksik olduğunu da belirtti.

"ENFLASYONUN BAŞLICA SEBEBİ TL, ÜRETİM PLANLAMASININ YETERSİZLİĞİ VE ELEKTRİK MALİYETLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE ARTIŞ GÖSTEREN GİRDİ MALİYETLERİ"

Okandan, paylaşımının amacının KKTC’deki yüksek enflasyonun ana nedenlerinin tartışılmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Bunun başlıca nedenlerini kullandıkları para birimi TL, üretim planlamasının yetersizliği, tarım ürünlerinde girdi maliyetleri ve özellikle elektrik maliyetleri ile kötü yönetim olarak sıraladı. Ayrıca, daha önceki paylaşımlarında belirttiği “Kalecik 3” sözleşmesinin de fiyat artışlarında etkili olduğunu hatırlattı.

Okandan, ilerleyen günlerde aynı formatta G20 ülkeleri ve KKTC’deki faiz oranlarına ilişkin verileri paylaşacağını ve veriler üzerinden yapılacak tartışmaların çözüm üretmeye yönelmesini hedeflediğini kaydetti. Paylaşımların KKTC’nin 2026 bütçe görüşmelerine katkı sağlamasını amaçladığını vurguladı.