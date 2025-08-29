Kuzey Kıbrıs Turkcell, çevresel sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında, SPOT (Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği) ile birlikte Alagadi 2 Sahili’nde çevreye ve geleceğe dokunan bir etkinliğe imza attı. Etkinlikte, gönüllüler ve çocukların katılımıyla yüzlerce yavru deniz kaplumbağası doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

“Sahillerimizde kaplumbağaların yuva kurması aslında bize verilmiş büyük bir armağan. SPOT ve çevre gönüllüleriyle birlikte bu armağana sahip çıkıyor, yumurtlama sürecinden denizle buluşmalarına kadar her anı destekliyoruz. Teknolojiyi yalnızca hizmet için değil, doğanın sürdürülebilirliği için de kullanıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bu kapsamda SPOT ile farklı çalışmalara da imza atmıştık, devamını getirmek için çalışmalarımız sürecek.”

Küçüközdemir, konuşmasını tamamlarken; yıllardır sürdürülen çalışmalar ve iş birlikleri için SPOT ve çevre gönüllülerine, Turizm ve Çevre Bakanlığına, belediye başkanlarına ve tüm destek veren katılımcılara teşekkürlerini sundu.

SPOT Yönetim Kurulu Üyesi Damla Beton, etkinlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Alagadi, 33 yılı aşkın süredir gönül verdiğimiz bir alan. Bu yıl yuva sayılarında yaşanan artıştan büyük memnuniyet duyuyoruz. 622 yuvayla rekor kırdık. Bilimsel verilerle desteklenen bu artış, çevresel istikrarın ve gönüllü emeğinin bir yansımasıdır. Ayrıca, bu çalışmalarımıza her zaman destek veren ve hep yanımızda olan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür etmek isterim.”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, “Turkcell’in çevreye ve çocuklara verdiği destek her zaman takdire değer. Alagadi’deki artan yuva sayısı, bilinçli korumanın başarısını gösteriyor. Bugün burada çocuklarımızla ve değerli katılımcılarla birlikte olmaktan büyük gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ise konuşmasında şunları kaydetti:“Bu etkinlik, doğaya ve canlılara karşı sorumluluğumuzu yeniden hatırlatıyor. Turkcell’in eğitimden çevreye sağladığı katkılar, bölge halkı için çok kıymetli. Çalışmaların devamını dileriz.”

Etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları ve ailelerinin yanı sıra, SOS Çocukköyü Derneği’nden çocuklar da katıldı. Çocuklara özel oyun alanları kuruldu; SPOT yetkilileri tarafından kaplumbağaların yaşam döngüsü hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Ardından, SPOT gönüllülerinin rehberliğinde yavru kaplumbağalar denize bırakılarak doğayla buluşmaları sağlandı.