Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti satrancı adına tarihi bir dönüm noktası yaşandı.

23 Temmuz 2025 Çarşamba günü, Atatürk Spor Kompleksi içerisinde, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun (KKSF) kalıcı evi olacak olan federasyon binasının temeli büyük bir gurur ve heyecanla atıldı.

Satranç Federasyonu yapılan temel atma sonrasında şu paylaşımı yaptı:

“Döveç Construction ve Tunalı Construction’un katkılarıyla gerçekleşen bu temel atma töreni, yalnızca bir binanın inşasını değil; KKTC satrancının kurumsallaşma, gelişim ve sürdürülebilirlik yolundaki kararlılığını da simgelemiştir.

Federasyonun 40. yılına denk gelen bu anlamlı günde, geçmişten bugüne emek veren tüm sporcular, antrenörler, hakemler ve yöneticiler onurlandırılırken; geleceğe bırakılacak en büyük miraslardan biri de bu yeni federasyon binası olacaktır.

Bu sürece en başından itibaren büyük katkı sağlayan Başbakan Sayın Ünal Üstel’e, arsayı federasyonumuza tahsis ederek bu hayali gerçeğe dönüştürme yolunda attığı vizyoner adım için en derin şükranlarımızı sunarız.

Yine sürecin her aşamasında desteklerini esirgemeyen Spor Dairesi Müsteşarı Sayın Hüseyin Cahitoğlu’na ve Spor Dairesi Müdürü Sayın Mustafa Sütçü’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Projenin mimari vizyonunu şekillendiren Sayın Bahire Sonel’e ve teknik altyapı konusundaki katkılarından ötürü Elektrik Müteahhitleri Birliği yönetim kurulu üyesi Sayın Tarkan Bulancak’a ayrıca gönülden teşekkür ederiz.

Ayrıca vizyoner liderliğiyle bu projeye yön veren Federasyon Başkanımız Sayın Dr. Mert Taşkın’a, özverili çalışmalarıyla bu yapının yükselmesini mümkün kılan başta Barış Ülbar olmak üzere değerli yönetim kurulumuza ve büyük destekleriyle sürece katkı koyan Sayın Burçin Döveç ve Ceyhun Tunalı’ya en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Bugün atılan bu temel, yalnızca bir binanın değil; KKTC satrancının geleceğinin, vizyonunun ve birikiminin temelidir.

Bu gurur hepimizin.

KKTC satrancı için daha nice aydınlık yarınlara