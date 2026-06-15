Etkinlik saat 14.00 de Gazimağusa’da Maraş MAGEM de yapıldı.

Moderatörlüğünü Doç Dr. Süheyla Üçışık Erbilen’in yaptığı buluşmada, DAÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Berrin Baydık ve Yrd. Doc Dr. Hatice Bayraklı birer konuşma yaptı.

Federasyon'dan yapılan açıklamada, özel çocuk sahibi bazı anne ve babaların katıldığı buluşmada, özel çocuk sahibi anneler çocuklarını yetiştirirken ve toplumda karşılaştıkları yaşadıkları zorlukları ve eğitim sorunlarını paylaştı.

Prof. Dr. Berrin Baydık konuşmasında, “Özel gereksinimli bir çocuğun eğitimindeki en önemli kişilerden biri ailesidir. Eğitim yalnızca okulda veya rehabilitasyon merkezlerinde değil evde, parkta, markette ve kısacası hayatın içinde devam eder. Anne-babanın bilinçli katılımı, çocuğun gelişiminde en güçlü desteklerden biridir.” dedi

Doç Dr. Hatice Bayraklı da, anne-babaların özel gereksinimli çocuğa tepkileri ve geçirdiği duygusal aşamaları, duygusal tepkilerin kendine özgü olduğunu, bu tepkilerin nelerden etkilendiğin ve neler yaşadığını örnekleri ile anlattı.