Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, dilekçelerine cevap verilmediği iddiasıyla Salih Gürler’in başvurusunu inceleyerek, rapor hazırladı.

Salih Gürler, geçirmiş olduğu bir operasyon sonucu engelli kaldığını, bu konu ve engelli haklarından yararlanabilmesi amacıyla 9 Temmuz 2024 ve 18 Eylül 2024 tarihlerinde Sağlık Bakanlığına, 14 Ekim 2024 tarihinde Çalışma Dairesi Müdürlüğüne ve 15 Ekim 2024 tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğüne yapmış olduğu “Alındı Mühürlü” dilekçelerine herhangi bir cevap alamadığı iddiasıyla 20 Kasım 2024 tarihinde başvuru yaparak, konunun Ombudsman tarafından soruşturulmasını talep etti.

Ombudsman’ın konuyla ilgili raporunda, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü ve Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün Gürler’in dilekçelerine yazılı ve gerekçeli bir cevap vermeyerek KKTC Anayasası’nın 76. maddesi ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15. maddesi kurallarına uygun davranmadığı belirtildi.

Raporda, “KKTC Anayasası’nın 76. maddesi ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15. maddesi kuralları tahtında İdareye yapılan usulüne uygun dilekçelere İdarenin yasal süreler içerisinde, gerekçeli ve yazılı bir şekilde cevap vermesi yasal zorunluluktur. İdarenin bu kurallara uyulması yönünde daha hassas davranması gerekmektedir.” denildi.