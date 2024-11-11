Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86’ncı yıl dönümü olan dün Türkiye’yle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) de tören ve etkinliklerle anıldı.

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te ülke genelinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, gönderdeki bayraklar yarıya indirildi.

Atatürk’ü anmak için başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde ve bucaklarda anma törenleri düzenlendi.

Lefkoşa’daki tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilen bayraklar, yarıya indirildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Türk milletinin yetiştirdiği büyük lider Mustafa Kemal Atatürk;

Seni ebediyete uğurladığımız bu özel günde derin bir sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Aramızdan bedenen ayrılsan da, bize miras bıraktığın mücadele ruhu, eserlerin ve ilkelerin tam 86 yıldır yolumuzu aydınlatıyor. Eminim ki gelecek kuşaklar da senin gösterdiğin yolda, aynı kararlılıkla ilerleyecek ve ilke ile inkılaplarına sahip çıkarak, Cumhuriyetimizin bekçileri olacaklardır.

Senin vasiyetin doğrultusunda, Türkiye’nin ve Türk milletinin bekası adına Kıbrıs’a her daim dikkat edecek ve büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Senin sevgini, biz Kıbrıslı Türkler yüreklerimizde sönmeyen bir ateş gibi taşırken, vizyonun ise bizim de vizyonumuz olmaya devam edecek.

Ey büyük Atatürk! Naçiz bedenin, çok sevdiğin vatan topraklarında ebedi uykusunda yatarken, düşüncelerin ve ilkelerin mensubu olmaktan her zaman onur duyduğumuz Türk ulusunun yolunu aydınlatmaktadır. “En büyük eserim” dediğin Büyük Türkiye Cumhuriyeti ise dimdik ayakta durarak, varlığını sürdürmektedir. Ruhun şad olsun.”

SERİM: “KURTULUŞ MÜCADELESİ BİZLERE İLHAM VE GURUR KAYNAĞI OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

Ebediyete intikalinizin 86.yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak bir kez daha manevi huzurunuzda bulunuyorum.

Aziz Milletimizin ülkemizi işgale ve bağımsızlığımıza kastedenlere karşı önderliğinizde verdiği benzeri görülmemiş, tarihe altın harflerle kazınan kurtuluş mücadelesi bugün de bizlere ilham ve gurur kaynağı olmaya devam etmektedir.

Emanetiniz olan, büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelenin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz.

İlk asrını büyük bir gururla geride bırakıp, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız Cumhuriyetimizi ve de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için sarsılmaz bir kararlılıkla çalışıyoruz.

Geleceğe duyduğumuz güven ve inançla, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte, aziz hatıranız önünde bir kez daha minnet ve saygıyla eğiliyor; vatan uğrunda mücadele eden tüm kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”