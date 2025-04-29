KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Liseli Gençler Atletizm Finalleri tamamlandı. İki gün boyunca Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yer alan finaller sonunda Kurtuluş Lisesi kızlarda ve erkeklerde şampiyon oldu. Finallerde ayrıca iki yeni okul rekoru da kırıldı.

KURTULUŞ LİSESİ ZİRVEYİ BIRAKMADI

Gerçekleşen yarışlar sonunda ilk günü takım sıralamasında ilk basamakta tamamlayan Kurtuluş Lisesi kız ve erkek takımları, ikinci gün performansları ile birinciliği bırakmayarak şampiyon oldu. Kızlarda Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) ikinci, Bekirpaşa Lisesi üçüncü ve Namık Kemal Lisesi dördüncü olarak kupa ile ödüllendirildi.

Erkeklerde Namık Kemal Lisesi kürsünün ikinci basamağında yer alırken, Erenköy Lisesi üçüncü ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

İKİ YENİ REKOR

Finallerin ikinci günü, iki yeni okul rekoruna sahne oldu. 800 metre branşında Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcusu Ada Kafa, daha önce 2:18.70 ile kendisine ait rekoru 2:16.61 ile kırdı. Ferdi olarak finallerde yer alan Türk Maarif Koleji sporcusu Ecem Nehir Çelik ise uzun atlama branşında daha önce 5.58 ile İmge Kemaloğlu’na ait olan rekoru 5.76 ile kırma başarısı gösterdi.

Finallerin son gününe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak dereceye giren takımlara kupalarını takdim etti. Sıralamalar şu şekilde oluştu:

Genç Erkekler

1. Kurtuluş Lisesi – 951 Puan

2. Namık Kemal Lisesi - 893 Puan

3. Erenköy Lisesi - 757 Puan

4. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi - 736 Puan

5. Girne Amerikan Koleji - 735 Puan

6. Esin Leman Lisesi - 711 Puan

7. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 689 Puan

8. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji - 460 Puan

Genç Kızlar

1. Kurtuluş Lisesi - 638 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) - 513 Puan

3. Bekirpaşa Lisesi - 386 Puan

4. Namık Kemal Lisesi - 384 Puan

5. Gazimağusa Türk Maarif Koleji - 340 Puan

6. Meral Vedat Ertüngü Lisesi - 326 Puan

7. Lapta Yavuzlar Lisesi - 285 Puan

8. Hala Sultan İlahiyat Koleji - 262 Puan