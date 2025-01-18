Güney Kıbrıs’ta Pakistan vatandaşı bir kişinin polis tarafından sınırda vurularak öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Ali Uluçay dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis çavuşu, mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 5 Ocak 2025 tarihinde Akıncılar köyünün güneyinde ismi tespit edilemeyen 4 yabancı şahsı, MD120 plakalı aracı ile güneye geçirdiğini söyledi. Polis, 6 Ocak tarihinde güneyde Pakistanlı bir şahsın ölü bulunduğunu, insan kaçakçılığı ile bağlantılı olan ölümle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aranan şahıslardan biri olan zanlının 15 Ocak’ta aracıyla birlikte Girne Limanından çıkış yaparken yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını, aracın emare alındığını kaydetti.

Polis, araçta yapılan incelemede arka kaputun bir kısmının yeni boyandığını belirlediklerini, yapılan incelemede kurşun deliğinin boya ile kapatıldığını tespit ettiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlının üzerinde bir adet telefon bulunarak emare alındığını ancak olayda kullandığı telefonun henüz bulunmadığını söyledi. Polis, emare alınan telefonun şifresini vermediğini, uzmanların şifreyi kırmak için uğraştığını dile getirdi.

Polis, Rum polisi tarafından Bilgi Değişim Ofisi aracılığıyla kendilerine yazı gönderildiğini, güneyde ölü bulunan şahsın adının Shoib Khan olduğunun bildirildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Shoib Khan’ın 29 Kasım 2021 tarihinde KKTC’ye 60 günlük vize ile giriş yaptığını ancak ülkeden yasal çıkışının olmadığını açıkladı.

Polis memuru Bilgi Değişim Ofisi aracılığıyla gönderilen yazıda bazı şahıslarla ilgili araştırma yapılmasının talep edildiğini açıkladı. Polis, KKTC makamlarının da Bilgi Değişim Ofisine yazı yazarak, bazı bilgiler talep ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranan emareler olduğunu, zanlının serbest kalması halinde aranan emarelere ve olası suç ortaklarına etki edebileceğini ifade ederek, 6 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.