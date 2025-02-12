Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Daikin Kıbrıs Kupası'nda 2. Tur maçları bugün oynanacak.

Tek maç eleme sistemine göre bugün oynanacak karşılaşmalar sonunda çeyrek finale kalacak olan takımlar belirlenmiş olacak.

15 Süper Lig ve sadece bir 1. Lig takımının mücadele edeceği 2. Tur maçlarının 7 tanesi saat 13.00’te başlayacak. Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya maçı ise saat 17.30’da oynanacak.

Öte yandan 2. Tur maçlarını yönetecek hakemler ve yardımcıları da açıklandı.

Daikin Kıbrıs Kupası 2. Tur programı ve hakemleri şöyle:

12 Şubat 2025, Çarşamba

13.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-A.Kozanköy(Hakan Ünal)

13.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-A.Yeşilova(Burak Mandıralı)

13.00 Cihangir Stadı Cihangir-CB Gençlik Gücü (Emre Öztaşlı)

13.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-Yenicami(Fehim Dayı)

13.00 Lefke 14 Ağustos Stadı Lefke-Doğan T.Birliği(Şakir Azizoğlu)

13.00 Lefkoşa Atatürk Stadı M.Değirmenlik-Göçmenköy (Tufan Çerçioğlu)

13.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND Gençler Birliği-Gönyeli (Osman Özpaşa)

17.30 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Çetinkaya(Ali Özer)

