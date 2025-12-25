Kumsal baskını şehitleri, dün Barbarlık Müzesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Lefkoşa’da Barbarlık Müzesi'nin bahçesindeki anıtın önünde düzenlenen törende konuşmalar da yapıldı.

Törende konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, geçmişi unutmamanın önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının Mehmetçik ve Mücahit ile verdiği mücadeleyi anlamak ve gelecek kuşaklara anlatmak gerektiğini kaydeden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkı yaşadığı topraklarda özgürce yaşayabilsin, dilini, manevi değerlerini ve Türklüğünü kaybetmesin diye şehitler verildiğini kaydetti. Öztürkler, bugünü ve şehitlerin verdiği mücadeleyi her zamankinden fazla sahiplenmek gerektiğini vurguladı.

Rum lider Nikos Hristodulidis’in “EOKA’nın kahraman olduğu” yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Öztürkler, “Rum liderin bunu çok iyi bilmesi gerekir. Esas kahramanlar Türk Mukavemet Teşkilatı'dır, Mehmetçik'tir, Mücahit'tir ve kahraman Kıbrıs Türk halkıdır. EOKA, eli kanlı bir terör örgütüdür. Bunu çok iyi bilmesi gerekir. Biz de kendisine hatırlatmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Kadın Kolları Başkanı Şeniz Uluç da, 24 Aralık 1963’te Lefkoşa’nın Kumsal mahallesinin insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından birine tanıklık ettiğini söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştuğunu anlatan Uluç, “Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak, hala Kıbrıs Türkü bu adada varsa ve çocuklarımız için gelecek günleri düşünebiliyorsak bunu kahraman şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz.” dedi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Topçu Teğmen Görkem Torun da Atatürk ve Türkiye sevdalısı Kıbrıs Türk halkının yüzlerce yıldır Kıbrıs’ta Türk varlığının savunucusu olduğunu kaydetti. 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türkü’nün adada katledildiğini söyleyen Torun, verilen varoluş mücadelesinden bahsetti.