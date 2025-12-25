Lefkoşa Türk Maarif Koleji öğrencileri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerini ziyaret ederek, GKK askerleri ile buluşmuş ve GKK mensuplarından bilgi almıştı.

Bu çerçevede TMK’nın 6E sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte, Dereboyu’nda bulunan 3.Tabur’u ziyaret ederek, öğrencilere, silah-teçhizat ve araçlar tanıtılmış ayrıca dron tanıtımı yapılmıştı.

Ancak bu ziyaret, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tarafından eleştirilmişti. KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kışlasına götürülerek ellerine ağır silahlar verilen 11-12 yaşındaki çocuklarla ilgili Eğitim Bakanlığı‘nın “haberimiz yoktu” beyanının yalan olduğu ortaya çıktı” açıklamasını yapmış ve 10-11 yaşındaki küçücük çocukların savaşın, şiddetin teşvik edildiği programın parçası olduğunu iddia etmişti.

GKK’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan bu tepkilere dün açıklama yaparak yanıt veren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, olayın çarpıtıldığını belirtti.

GKK’nın açıklaması şöyle:

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, ülkemizin savunma ve güvenliği için büyük bir fedakârlıkla görevlerini icra eden ve yüreklerinde insan ve vatan sevgisinden başka bir şey olmayan kadın, erkek vatan evlatlarından oluşan, devletimizin halkımız ile bütünleşmiş en müstesna kurumudur.

Gücünü fedakâr halkımızın sonsuz sevgisinden ve sarsılmaz güveninden alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, kurulduğu günden bugüne her dönem gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak, kurumumuz ile olan bağlarını güçlendirmek ve onlara saygın bir meslek olarak askerlik sanatını tanıtmak maksadıyla çeşitli sergi, ziyaret, gezi ve diğer iş birliği faaliyetleri icra etmektedir.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığımız ile koordineli olarak da bugüne kadar refakatçi öğretmenlerimizin eşliğinde binlerce öğrencimizin Erenköy’ü, Mutlu Barış Harekâtı Anıtları bölgesini, müzelerimizi, karargâhımız dâhil olmak üzere çeşitli birliklerimizi ziyaret etmesi ve paraşüt atlayışları gibi faaliyetleri izlemesi sağlanmıştır.

İcra edilen faaliyetlerin tamamında saygıdeğer öğretmenlerimizin refakatine ve koordinasyonuna hassasiyetle dikkat edilmiştir.

Son günlerde icra edilen bir birlik ziyaretinin askeri eğitim anlamına gelecek veya saplantılı düşüncelerle ilişkilendirecek şekilde bağlamından çıkarılarak ve çarpıtılarak kamuoyuna yansıtıldığı görülmektedir. Kıbrıs Türk Halkı geçmişte yedisinden yetmişine mukavemet göstermeyi bilmiş bir halktır. Ancak, Mehmetçikle omuz omuza görev yapan Kıbrıs Türk Mücahidinin sahip olduğu yüksek askeri kapasite düşünüldüğünde gözümüzden sakındığımız çocuklarımıza birkaç saatlik bir gezi esnasında askeri eğitim verildiği iddiasında bulunulmasının herhangi bir mantıklı izahı yoktur.

Bu konu hakkında yapılan olumsuz söylemlerin halkımız nezdinde destek bulmadığı, özellikle sosyal medyada yapılan paylaşım ve yorumlarda halkımızın Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik haksız ithamları kabul etmediği memnuniyetle müşahede edilmiştir.

Özgüveni kendi iradesinden, kudret ve kabiliyetinden kaynaklanan personelimizin ve kurumumuzun kimlik ve eğitim anlayışı düşmanlık, aşırıcılık veya saplantılı yaklaşımlara değil; vatan, şeref, vazife, sevgi ve dürüstlük gibi yüksek ideallere dayalıdır. Bu kapsamda, gençlerimizin bedenen ve ruhen daha sağlıklı, daha bilinçli ve her alanda daha başarılı nesiller olarak ülkemize ve kurumumuza katkı sağlamasına yönelik faaliyetlerimize devam edilecektir.”