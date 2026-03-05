Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı, Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri karşıladı.

Karşılamada, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bakanlar ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Cevdet Yılmaz, karşılama sonrası Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, basın toplantısının ardından Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi yeni kampüs temel atma törenine katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz akşam saatlerinde de adadan ayrılacak.