Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Arman Ratip Piyano Resitali ile devam edecek

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 2 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30’da piyanist-besteci Arman Ratip’in vereceği piyano resitali ile devam edecek.



Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin her yıl düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, bu yıl Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla düzenleniyor.

Bellapais Manastırı’ndaki resitalde Ratip'in Edvard Grieg, Thelonious Monk, Dave Brubeck aranjmanları ile The Devil's Feather, Spirit World, Star People adlı kendi besteleri yer alacak .

Tüm konserlerin biletlerine Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı bilet ofisinden ve online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com dan ulaşılabilecek.

Kıbrıs, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Polonya, Tataristan ve Azerbaycan'dan yüzlerce sanatçının yer alacağı 22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nin programı şöyle:

“2 Ekim Arman Ratip Piyano Resitali

7 Ekim Nihat Ağdaç-Thomas Isaac-Emil Duncumb Trio

10 Ekim Soprano Burcu Uyar & Tenor Massimiliano Pisapia, Achille Lampo, Piyano

12 Ekim Rauf Kasımov Piyano Resitali

14 Ekim Lelya Bayramoğulları & Tutu Aydınoğlu Flüt - Piyano Resitali

16 Ekim 3 Basses Konseri

18 Ekim KKTC CSO Konseri

22 Ekim Mağusa Kent Orkestrası & Burcu Durmaz

24 Ekim Alexa Rodrian & Jens Fischer Rodrian

31 Ekim Fazıl Say Piyano Resitali

1 Kasım Ian Maksin & Taliya Hafız

4 Kasım Magnetic Faces Trio

7 Kasım 3 Tenor Konseri

9 Kasım Genç Piyanistler Resitali

13 Kasım Anastasiia Andrievskaya Piyano Resitali

16 Kasım LBO & Erkan Dağlı-Katie Economidou Konseri”