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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Arman Ratip Piyano Resitali ile devam edecek

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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 2 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30’da piyanist-besteci Arman Ratip’in vereceği piyano resitali ile devam edecek.

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Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Arman Ratip Piyano Resitali ile devam edecek
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Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin her yıl düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, bu yıl Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla düzenleniyor.
Bellapais Manastırı’ndaki resitalde Ratip'in Edvard Grieg, Thelonious Monk, Dave Brubeck aranjmanları ile The Devil's Feather, Spirit World, Star People adlı kendi besteleri yer alacak .
Tüm konserlerin biletlerine Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı bilet ofisinden ve online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com dan ulaşılabilecek.
Kıbrıs, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Polonya, Tataristan ve Azerbaycan'dan yüzlerce sanatçının yer alacağı 22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nin programı  şöyle:
“2 Ekim Arman Ratip Piyano Resitali
7 Ekim Nihat Ağdaç-Thomas Isaac-Emil Duncumb Trio
10 Ekim Soprano Burcu Uyar & Tenor Massimiliano Pisapia, Achille Lampo, Piyano
12 Ekim Rauf Kasımov Piyano Resitali
14 Ekim Lelya Bayramoğulları & Tutu Aydınoğlu Flüt - Piyano Resitali
16 Ekim 3 Basses Konseri
18 Ekim KKTC CSO Konseri
22 Ekim Mağusa Kent Orkestrası & Burcu Durmaz
24 Ekim Alexa Rodrian & Jens Fischer Rodrian
31 Ekim Fazıl Say Piyano Resitali
1 Kasım Ian Maksin & Taliya Hafız
4 Kasım Magnetic Faces Trio
7 Kasım 3 Tenor Konseri
9 Kasım Genç Piyanistler Resitali
13 Kasım Anastasiia Andrievskaya Piyano Resitali
16 Kasım LBO & Erkan Dağlı-Katie Economidou Konseri”
 
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