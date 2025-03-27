Eski milletvekili ve akademisyen Dr.Hasan Topal’ın kaleme aldığı "Bakkal Defteri" adlı kitabın tanıtımı, Lefkoşa’daki Grand Pasha Otel’de düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk kadın Başbakanı ve eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Sibel Siber'in yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan, Mesarya belediye Başkanı Ahmet Latif, bazı bürokratlar, akademisyenler ve kitapseverler katıldı.

Topal: “Bu defter, bize bir toplumun yaşamını, kültürünü ve sosyal yapısını gösteriyor”

Etkinliğin başında katılımcılara hitap eden "Bakkal Defteri" kitabının yazarı Hasan Topal, kitabın yazım sürecine dair duygusal anılarını paylaştı ve heyecanını dile getirerek, "Bu yaşa kadar birçok şey yaptım, ancak hiçbiri beni bu kadar heyecanlandırmamıştı" dedi.

Kitabının yazılma hikayesini anlatan Topal, "Köylüm, marangoz bir arkadaşım, 1940'lardan kalma bir bakkal defteri getirdi bana. Bir göz attım ve bir anda büyülendim. İçinde tarih, sosyoloji, kültür vardı." şeklinde konuştu.

Kitaptaki günlük yaşamın yansıması olan çeşitli olaylara değinen Topal, Bakkal Defteri’nin sadece bir defter değil, bir tarih ve kültür kaynağı olduğunu ifade etti. “Bu defter, bize bir toplumun yaşamını, kültürünü ve sosyal yapısını gösteriyor” dedi.

Topal, Vadili köyündeki ilişkilerden söz ederek, Rumların gündüz görünmemek için gece saatlerinde Türk bakkallarından alışveriş yaptıklarına dair anılarını kitapta paylaştığını söyledi.

Bakkal Defteri’nin bir belgesel olabilecek kadar derin bir kaynak sunduğuna vurgu yapan Topal, sinema ve belgesel yapımcılarına bu kaynağı değerlendirmeleri için çağrıda bulundu.

Topal, katılımcılara da teşekkür ederek, “Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Milletvekili olduğumdan daha mutluyum, çünkü bu anı sizlerle paylaşıyorum” diyerek duygularını ifade etti.

Zort

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort ise eserin toplumsal ve tarihsel değerine dikkat çekti. Kitabın yazarı olan Hasan Topal’ı uzun yıllardır tanıdığını belirten Zort, onun yalnızca tıp ve tarih alanındaki uzmanlığıyla değil, aynı zamanda duyarlılığı ve insan sevgisiyle de öne çıkan bir isim olduğuna dikkat çekti.

Eserin 224 sayfadan ve iki bölümden oluştuğunu belirten Zort, Bakkal Defteri’nin yalnızca bir alışveriş kaydı değil, aynı zamanda geçmişin sosyo-kültürel yapısını gözler önüne seren önemli bir belge niteliğinde olduğunu söyledi.

Yazılı belgelerin tarihe ışık tuttuğunu ifade eden Zort, “Eğer yazılı kaynaklar olmasaydı, kültürel mirasımızı, tarihimizi ve edebiyatımızı geleceğe aktarmak mümkün olmazdı” dedi.

Hasan Topal’ı bu değerli eseri kazandırdığı için tebrik eden Zort, yazmanın ve arşiv tutmanın önemine dikkat çekerek, gençlere not alma ve yazılı kültüre katkı sağlama çağrısında bulundu.

Göz

Etkinlikte söz alan Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Göz de Hasan Topal’ın yalnızca üniversitenin değerli bir akademisyeni değil, aynı zamanda tarihe ve bölgesinin geçmişine olan ilgisiyle de öne çıkan önemli bir isim olduğunu dile getirdi.

“Bu etkinlik, bakkal defteri dönemini aydınlatacak ve tarihi süreçleri yeniden değerlendirmemize olanak tanıyacak önemli bir fırsat sunuyor” diyerek sözlerini sürdüren Göz, konuşmasının sonunda üniversite çalışanlarına ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Vadili’nin bakkalları

Etkinlikte daha sonra Vadili’de 3’üncü kuşak bakkal olarak çalışan Erdoğan Tüzel, kendi ve babasının bakkal olarak yaşadığı deneyimleri anlattı. Bakkalların süpermarketteki sistemin aksine, hem tezgahtar, hem kasiyer, hem çalışan, hem patron olduğunu anlatan Tüzel, bisiklet lastiğinden lambasuyuna kadar bölge insanının ihtiyacı olan her şeyin bakkallarda bulunabildiğini söyledi. Erdoğan Tüzel, bakkallarla halk arasında güvene dayalı bir ilişki bulunduğunu vurguladı.

Nurettin Tüzel’de babası Ziya Tüzel’e çocukken yardım ettiğini ve o dönem edindiği deneyimlerin sonrasında hem öğretmenlik, hem de teknik direktörlük ve kulüp yöneticiliği hayatında çok işine yaradığını aktardı.

Hasan Öksüz ve oğlu Umut Öksüz de dede ve büyük dedelerinin bakkallık dönemlerine ilişkin anılarını paylaştı.

CTP Milletvekili Armağan Candan da söz alarak, bakkal kültürünün Kıbrıs Türk kültüründeki ve çalışma hayatındaki önemine değildi. Candan, kendi çocukluğunun da Güzelyurt’ta bakkal olan teyzesinin yanında geçtiğini anlattı.

Konuşmaların ardından Hasan Topal okuyucular için kitabını imzaladı.