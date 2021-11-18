Tarihi yaşanmışlıklar sergilendi

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü onuruna düzenlediği beş sergi, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından YDÜ’de açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği, yağlı boya, baskı resim, ipek üzerine tükenmez kalem, heykel ve gemi modellerini bir araya getiren 5 sergi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonunda açıldı.Etkinlik kapsamında YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçı akademisyenlerinin “Güzel Sanatlar Cumhuriyet Sergisi”, İsmail Gündoğan’ın “Gemi Modelleri Sergisi”, heykel sanatçıları Altai Useinov, Andrey Orazbaev, Bagdat Sarsenbiyev, İsken Abdaliev, Kutman Arasulov, Orazbek Yessenbayev, Sembigali Smagulov ve Sohan Tolesh’e ait “Karma Heykel Sergisi”, Kazak Sanatçı Orazbek Yessenbayev’e ait “Dünyamız” adlı kişisel resim sergisi ve Kazak Sanatçı Rakhat Saparaliyeva’ya ait “Hafıza” adlı kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluştu.Sergilerin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü kutladığımız haftada böylesine anlamlı ve önemli sergilerin açılışını yapmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.Tatar, Kazak sanatçı Rakhat Saparalieva’nın Arpalık, Ayvasıl, Muratağa-Sandallar katliamları ile Erenköy direnişini resmeden eserlerine değinerek, “Kazakistan’dan gelen bir sanatçının, tarihimizde büyük izler bırakan bu elim olayları, sanat yoluyla ölümsüzleştirilmesini, Türk coğrafyası ile olan gönül birlikteliğimizin çok anlamlı bir nişanesi olarak görüyorum” dedi.KKTC’nin bugün geldiği noktada çok yol katettiğini ve artık saygı duyulan bir ülke olduğunu Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında Güney Kıbrıs’a da seslendi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Yan yana yaşayan iki bağımsız devletiz. Biz nasıl onların egemenliklerine ve devletlerine saygı duyuyorsak onların da aynı şekilde bizim devletimize, milletimize, demokrasimize, kültürümüze saygı duymaları gerekiyor. Bizim mücadelemiz huzur içinde yaşamak. Biz geleceğe umutla bakıyoruz” ifadelerini kullandı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin 38’inci kuruluş yıl dönümü onuruna açılan 5 sergi ile birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ücretsiz olarak ziyarete açık olan sergi sayısının 21’e ulaştığını vurgulayan YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yükselen rönesans ruhu genç cumhuriyetimizi sararak Akdeniz’in merkezinden sesimizi dünyaya ulaştıran bir köprü kuruyor. Gelecekte geriye dönüp; bugün 38 yaşında genç bir Cumhuriyet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizin geçirdiği tarihsel yolculuk incelendiğinde; tarihçilerin bu günleri bir milat olarak kaydedeceğinden eminim” dedi.Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kendi otomobilini ve kendi PCR kitini geliştirerek üreten; yapay zeka ve genetik gibi yüksek teknoloji ve bilimsel kabiliyet gerektiren alanlarda AR-GE yapan, oluşturduğu sanat ortamıyla bugün Akdeniz'in yarın dünyanın en zengin ve güçlü sanat merkezlerinden birine dönüşme yolunda hızla ilerleyen bir ülke konumundadır. Kuzey Kıbrısımız, bu topraklardaki köklerini güçlendirerek dünya ile bütünleşirken en önemli gücü, bilimden ve sanattan alarak geleceğe güçlü ve kararlı adımlarla yürümeye devam edecektir” ifadesini kullandı.Konuşmasına KKTC Cumhuriyetin 38’inci yıl dönümünü kutlayarak başlayan YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Erdal Aygenç ise,“Yakın Doğu Oluşum ve Yakın Doğu Üniversitesi, tüm birimleri ile bu bilincin vücut bulduğu örnek bir yapıdır; yüreği yurt sevgisi ile çarpanların yuvasıdır. Gerçekleşen her sergi, kurulan müzeler, kültür merkezleri, kütüphaneler, programlar, eğitime yapılan katkılar; bilimde, teknolojide, sağlıkta, sporda, kültür ve sanatta gerçekleştirilen tüm atılımlar bizleri, ülkeyi aydınlık bir geleceğe kavuşturacak ışıklı basamaklardır” ifadesini kullandı.Açılışı yapılan “Hafıza” isimli sergisinde yer alan eserlerinde Kıbrıs Türk toplumunun hafızasında derin izler bırakan Arpalık, Ayvasıl, Muratağa-Sandallar katliamları ile Erenköy direnişini resmeden Rakhat Saparalieva, “Benim için bu sergi çok farklı bir anlam taşıyor. Bu sergide Kıbrıs tarihi ile ilgili tarihi yaşanmışlıkları resmetmeye çalıştım” dedi.