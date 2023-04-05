“Süt Kardeşler” Kıbrıs'ta seyircisi ile buluşuyor

Türk Tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenmiş olan, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla sahnelenecek olan “Süt Kardeşler” isimli “müzikli oyun” Kuzey Kıbrıs’ta seyircisi ile buluşuyor.
Kostümleriyle, dekoruyla izleyenleri 1950’li yıllara götürecek olan “Süt Kardeşler” oyunu, danslarıyla da keyifli dakikalar yaşatacak.
Kahkahanın eksik olmayacağı, 7’den 70’e herkesi güldürecek, aynı zamanda sinirini bozacak, “asabi-komedi” diye nitelendirilen oyunun yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
“Süt Kardeşler” oyunu bu akşam Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Denktaş Kültür Ve Kongre Merkezi’nde, 6 Nisan Cuma akşamı Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde, 7 Nisan Cuma akşamı da Yakın Doğu Üniversitesi AKKM’de sahnelenecek
Tüm oyunlar saat 20.00’de başlayacak. Biletler ise biletinial.com üzerinden ve Deniz Plaza’larda satışta olacak.
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