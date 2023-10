Soykurt’un kaleme aldığı “Dr. Latife Birgen” kitabı, Yakın Doğu Üniversitesi Kültür Yayınları etiketi ile yayımlandı

Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un, hayatını bilime, insan haklarına ve Kıbrıs Sorununa adayan “Dr. Latife Birgen”in hayatını konu alan kitabı; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik başta olmak üzere pek çok davetlinin katıldığı etkinlikle tanıtıldı

Girne Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Dr. Latife Birgen’in hayatını konu aldığı “Dr. Latife Birgen” kitabı, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikle tanıtıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik başta olmak üzere pek çok davetli katıldı.Kitabın tanıtım videosu ile başlayan etkinlikte, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Genel Başkanı Remziye Taneri’nin açılış konuşması video ile sinevizyona yansıtılarak yapıldı. Mesajında, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi’nde 45 yıl boyunca Dr. Latife Birgen ile birlikte çeşitli görevler yürüttüklerini ifade eden, Dr. Birgen’i anlatırken “Çok zeki ve çok sevgi dolu bir kalbi var, tüm başarıları bu nedenledir” dedi.Kitap tanıtımında, yazar Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’un yanı sıra, sırasıyla İş kadını Işın Ramadan Cemil, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Dr. Latife Birgen de gecede yaşamından anekdotlar anlatarak Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’a kaleme aldığı kitap için teşekkür etti.Gecenin sonunda, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi tarafından, çalışmalarından dolayı Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’a plaket takdim edilirken, Dr. Latife Birgen’e de gecenin anısına bir pano hediye edildi.Tanıtım gecesinde konuşan “Dr. Latife Birgen” kitabının yazarı Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt, Dr. Latife Birgen’in hayat hikayesini okuyuculara aktarmaktan büyük bir keyif aldığını ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Soykurt, Nükleer tıp alanında doktora unvanına sahip ilk Kıbrıslı türk bilim insanı ve Kıbrıs’ta kadın hareketinin öncü isimlerinden Dr. Latife Birgen’in yaşamını konu alan biyografi kitabında, aslında ülke tarihinin de birçok dönemini de konu aldığını belirtti. Dr. Latife Birgen’in yaşam hikayesi ile Kıbrıs’a özgü kültürel, sosyal, siyasi olmak üzere hem tarih hem de geleceğe dair ışık tutulduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Soykurt, konuşmasında Nafia Bekiroğlu Bodamyalızade ve İmren Gürbaşar’a, Yakın Doğu Üniversitesi Kültür Yayınları’na ve Cyprus Printing Global ekibi ile Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti. Yrd. Doç. Dr. Soykurt, “Kitabımızın tarihe tutulan bir ışık olmakla beraber, bir varoluş, geleceğe verilmiş bir söz mahiyetinde, toplumumuzun her yaştan bireyine memleket sevgisi, ilham ve umut aşılamasını temenni ederim” dedi.Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Latife Birgen’in başarılarını, KKTC ve Türk kadınlarına yaptığı hizmetleri takdir ettiğini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt’a da kitaptan dolayı teşekkür eden Tatar, “Eğitim yuvası olan KKTC’de, akademisyenlerimiz böyle güzel çalışmalarla Kıbrıs’ımızın değerlerini ortaya çıkarıyor. Bu sayede Dr. Latife Birgen’in tüm başarılarını daha yakından öğrendik. Kıbrıs Türkü başarılı ve destan yazan bir toplumdur. Birgen de bu başarılara imza atan kadınlarımızdan biridir. Bizler kadınlarımıza her zaman önem verdik ve vermeye de devam edeceğiz.” dedi.Konuşmasına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne duyduğu bağlılığı ve sevgiyi vurgulayarak başlayan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Dr. Latife Birgen’e seslenerek “Size sadece bu adaya değil, uygarlığa yaptığınız katkılar için teşekkür ederim. Umarım sizi daha yakından tanıma, sizinle kahve içme olanağı bulurum. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve değerlerini yakanızda bir rozet gibi taşımanın çok ötesine, gerçek bir Atatürkçü olduğunuz için size minnettarım” dedi. Feyzioğlu, konuşmasını “Bu salonda çok toplantıya katıldım. Koşarak, sevgiyle, heyecanla gelen nadide insanların bu salonu doldurduğunu ilk kez görüyorum. Bu, Dr. Latife Birgen’in hayatımıza kattığı güzelliklerle doğdu. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de etkinlikte yaptığı konuşmada Dr. Latife Birgen’in hayatındaki başarılara, imza attığı ilklere değinerek, “Kıbrıs’ta, Türk kadınını konu alan tüm kitaplarda Dr. Latife Birgen’in adı geçmektedir. Bu, bizlere tepside sunulan olanakları, geçmişte, tırnaklarıyla kazıyıp elde ettikleri içindir” ifadesini kullandı.Etkinlikte konuşan iş kadını Işın Ramadan Cemil ise, Dr. Birgen’in Türk kadınını hem ulusal hem de uluslararası alanlarda her zaman en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi. Dr. Birgen’in başarılarına ve onunla yaptığı bazı çalışmalara değinen Cemil, “Şahsım ve toplum adına kendilerine saygılarımı sunuyorum. Onun ilham veren hikayesini kaleme alan Yrd. Doç. Dr. Mutlu Soykurt Soykurt’a da çok teşekkür ediyorum” dedi.Kıbrıs Türk kadın hareketinin mimarlarından ve öncülerinden Dr. Latife Birgen, Lefkoşa’nın Dali köyünde doğdu. Lisans ve lisansüstü eğitimini İngiltere’de alan Birgen, 1967-72 yılları arasında burslu olarak gittiği ABD’de nükleer tıp alanındaki doktora çalışmalarında bulundu. Nükleer tıp alanında doktora unvanına sahip ilk Kıbrıslı türk bilim insanı oldu. Dr. Birgen, üniversiteye gitmeden önce başladığı öğretmenlik kariyerine, yükseköğretimin ardından devam etti. 1972’de Maarif Dairesi’nde müfettiş olarak görevlendirilen Dr. Birgen, 3 yıl sürdürdüğü bu görevin ardından Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin kuruluşuyla Dışişleri ve Savunma Bakanlığı’nda müdür oldu. Kurulan ilk Kıbrıs Kayıplar Komitesi’ne başkanlık ederek, komitede Türk temsilci olarak yer aldı.Kıbrıs Türk kadınının Meclis’te temsiliyeti için büyük gayret sarf eden Birgen, KTFD ve KKTC’de dış ilişkiler de dahil üst düzeyde çeşitli görevler yaptı. Dr. Latife Birgen, Kıbrıs Türk kadınını temsilen katıldığı Dünya Kadın Yılı etkinliklerinden dönüşünde Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi’ni kurdu. Konsey Başkanı olarak Kıbrıs Türk kadınını dünyada ve çoğunlukla Avrupa’da yapılan konferans ve toplantılarda temsil etti. Yaşamı boyunca kadına ve topluma yönelik çalışmalara katkıda bulundu. 1985’te resim çalışmalarına başlayan Birgen’in 1993’te VIII. Devlet Resim Heykel Sergisi’nde 3 tablosu yer aldı. Azerbaycan tarafından fahri doktora da verilen Dr. Latife Birgen’in “Cyprus Tragedy” isimli İngilizce olarak yayımlanan kitabı bulunuyor.