Telsim’in Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği işbirliğinde hayata geçirdiği Sesli Kitap Projesi’nin ilk fantastik kitabı Safir Storytel’de yayınlandı

Kemal Behçet Caymaz’ın Safir Serisi’nin İlk Kitabı “Müjdelenen Zaman” Şimdi Storytel’deTelsim’in Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği iş birliğinde hayata geçirdiği Sesli Kitap Projesi’nin altıncı ve Kemal Behçet Caymaz’ın “Safir” serisinin ilk kitabı “Müjdelenen Zaman”, Hatice Tezcan’ın seslendirmesiyle Storytel’de yayınlandı.Kıbrıs Türk Fantastik Genç Edebiyatı yazarı Kemal Behçet Caymaz’ın yazdığı ve Raif Kızıl’ın Storytel’e özel tasarladığı kapağıyla Safir serisinin ilk kitabı olan Müjdelenen Zaman’ı https://vfcyp.co/SafirStorytel linke tıklayarak dinleyebilirsiniz.ŞEVKET ÖZNUR:” KEMAL BEHÇET CAYMAZ’IN BU İLK ESERİNİ KIBRIS TÜRK YAZARLAR BİRLİĞİ OLARAK, TELSİM İŞ BİRLİĞİYLE STORYTEL’DE YAYIMLAMAK BİZLER İÇİN GURUR VERİCİDİR.”Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur Fantastik Roman türünün, Türk Edebiyatında Giritli Ali Aziz Efendi’nin 1852 yılında yazdığı Muhayyelât-ı Aziz Efendi adlı eseriyle başladığını aktardı. Öznur, “170 yıllık bu süreç içerisinde Kıbrıs Türk Edebiyatı’nda fantastik edebiyat türünü pek fazla bulamazsınız. Bazı romanlarda tarih-edebiyat iç içe geçmiş olmasına rağmen bu serinin ilk gerçek yazarı Kemal Behçet Caymaz’ın 2016 yılında çıkardığı “Safir Müjdelenen Zaman” adlı eseridir.” dedi. Her yazar geçmişteki bu türü yazan yazarlardan etkinlenir ve esinlenir diyen Öznur, “Dünya edebiyatının dev adların da J.R.R.Tolkien, Taht Oyunlar’nın yazarı GeorgeR.R.Martin’i ve Harry Potter’ın yazarı J.K.Rowling’i çok etkilemiştir. Etkilenme, ilham alma çok normaldir. İnsan bunları okuyarak gelişir ve kendi özgün tekniğini bulur.” dedi. Kemal Caymaz’da yıllar içerisinde yaşadığı coğrafyayı, kültürü eserlerine koymuş, kendi yazım tarzıyla böylesi önemli eserleri yazınımıza kazandırmıştır diyen Öznur, “İlk olmak çok kolay değildir, kendisinden sonra bu türde yazan pek çok yeni isimler Kıbrıs Türk Edebiyatı’na katılmıştır. Bu yazınımız açısında umut verici ve sevindiricidir.” dedi.Kemal Behçet Caymaz’ın bu ilk eserini Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği olarak, Telsim iş birliğiyle Storytel’de yayımlamak bizler için gurur vericidir diyen Öznur, “Günden güne edebiyatımız ve yazarlarımız, Dünya edebiyatının içerisinde yer aldığı böylesi platformlar bizleri gururlandırmaktadır. Üretenin her zaman yanında olan KTY Birliği olarak, Telsim’e sonsuz teşekkürleri bir borç biliriz.” dedi.FEVZİ TANPINAR:” SESLİ KİTAP SAYESİNDE KIBRIS’LI TÜRK YAZARLARIMIZIN BAŞARILARINI KOLAYLIKLA DUYURABİLİYOR OLMAK ÇOK ÖNEMLİ.”Kıbrıs’ın genç ve başarılı yazarlarından olan Kemal Behcet Caymaz’ın Safir serisini Sesli Kitap Projemiz kapsamında tüm dünyaya ulaştıracak olmaktan dolayı çok mutluyuz deyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Sesli Kitap sayesinde Kıbrıslı Türk yazarlarımızın başarılarını kolaylıkla duyurabiliyor olmak çok önemli.” dedi. Tanpınar, “Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ile yaptığımız Sesli Kitap Proje’miz, ülkemizdeki başarılı yazarlarımızın duyurulması ve herkes tarafından tanınması açısından çok değer ve önem verdiğimiz bir projedir. Bir çok yazarımızın kitaplarını Storytel’de paylaşmaktan dolayı çok gurur duyuyoruz. Şimdi de genç ve fantastik roman serisiyle çok başarılı yazarlamızdan sevgili Kemal Behçat Caymaz’ın başarılı Tiyatro sanatçımız Hatice Tezcan’ın sesinden dinleyeceğimiz Safir roman serisini yayınlıyor olmaktan dolayı çok heyecanlıyız.” dedi.KEMAL BEHÇET CAYMAZ:” BU BAMBAŞKA SESLİ KİTAP DENEYİMİ İÇİN KIBRIS TÜRK YAZARLAR BİRLİĞİNE VE TELSİM’E ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.”Kıbrıs Türk Fantastik Genç Edebiyatı Yazarı Kemal Behcet Caymaz, “Kıbrıs’ın ilk fantastik serisi Safir’in birinci kitabı “Müjdelenen Zaman” şimdi Hatice Tezcan’ın seslendirmesi ve Raif Kızıl’ın storytel’e özel tasarladığı kapağıyla bizlere çok özel bir okuma deneyimi sunuyor.” dedi. Caymaz, “Yaratmış olduğum bu fantastik dünyayı Hatice Tezcan’ın sesinden dinlemek beni oldukça heycanlandırıyor. Bu bambaşka sesli kitap deneyimi için Kıbrıs Türk Yazarlar Birliğine ve Telsim Vodafone Grup Şirketi’ne çok teşekkür ederim. Zamandan yeniden müjde geldi! Binyılların mührü bir kez daha kırılıyor! Bu sefer çok etkileyici bir deneyimle!” dedi.Kıbrıs’ın ilk fantastik gençlik serisi. Zamanın derinliklerinden gelen efsaneler, unutulmaz karakterler, soluk kesici bir hikaye örgüsü ve Kemal B. Caymaz’ın Kıbrıs’a özgü sözcüklerle zenginleştirdiği büyülü anlatımıyla “SAFİR – Müjdelenen Zaman”, Kıbrıs Türk fantastik edebiyatının klasiği olmaya aday. Aziz Hilarion Kalesi’nden Notre Dame Katedrali’ne uzanan bu heyecan dolu yolculuğu kaçırmayın.Seçkin, hepimiz kadar normal bir yaşam sürmekteyken bir gün karşısına Paru Paru adında bir cin çıkar. Böylece kendini bir anda cinler, periler ve her türlü sihirli varlığın olduğu bir dünya içinde bulur. Onu bekleyen acayip olaylara gebe bir kaderi vardır ve henüz yolun başındadır.“Müjdelenen Zaman”, geçmişin gölgeleriyle günümüzün ışığını buluşturan, zamanın ötesinde bir hikaye. Seçkin’in unutulmaz yolculuğu, kalbinizi fethedecek ve sizi Hatice Tezcan’ın sesiyle hikayenin içinde kaybolmaya davet edecek.“Müjde geldi Müjde!Çobanyıldızı parlıyorMüjdelenen bulunuyor!Cinler ve periler telaş içindeKötülerde oğlanın peşinde!Alırsan eğer bu kitabıDinlersin neler olacağını…1989 yılında Girne'de doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Girne Amerikan İlkokulu ve Girne Amerikan Koleji'nde tamamladı. 2007 yılında Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden, 2011 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl “Bir Varmış Bir Yokmuş” ilk kişisel resim sergisini açtı. Ayrıca bu sergi EMAA küratörlüğünde Birleşmiş Milletler binasında sergilendi. 2014 yılında KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genç Sanatçılar Resim Yarışması 'Yılın Sanatçısı Başarı Ödülü'nü aldı. Azerbaycan'da gerçekleşen Türksoy 17. Ressamlar Buluşması'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil etti. Kıbrıs'ın ilk fantastik roman sersi olan SAFİR'in birinci kitabı “Müjdelenen Zaman”adlı romanı 2016 yılında Dante Yayınları tarafından yayınlandı. 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı'nda Nedret Sekban Atölyesi'ndeki yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında yaptığı “Artık Yeter” serisi KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü Genç Sanatçılar Resim Yarışması'nda ödül aldı. 2019 yılında SAFİR Serisi'nin birinci kitabı “Müjdelenen Zaman” İngilizce'ye çevrildi ve Amazon üzerinden bütün Avrupa'da yayınlandı. 2020 yılında Safir Serisi'nin Birinci Kitabı “Müjdelenen Zaman”ın yeni baskısı ve İkinci Kitabı “Yegâne Aşk” Işık Kitabevi ve Kalkedon Yayınları tarafından yayınlandı. Akdeniz Avrupa Sanat Derneği'nin (EMAA) ve Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği'nin (ACPA) yönetim kuruluna katıldı. Ayrıca Fantazya ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) ve Internatonal Assocaton of Hand Papermakers and Paper Artsts (IAPMA) üyesidir. Birçok ulusal ve uluslararası sergi ve seminerlere katılmakta olan yazar, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Şu anda Lapta Yavuzlar Lisesi’nde resim öğretmeni olarak çalışmaktadır