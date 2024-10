Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde yarın Fazıl Say resital verecek

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yarın akşam Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde piyano resitali verecek.

Bellapais Manastırı’nda saat 20.30’ da başlayacak resitalde Fazıl Say; Bach, Mozart, Beethoven ve kendi eserlerinden oluşan bir programla sanatseverlerle buluşacak.

Her yıl kesintisiz olarak düzenlenen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla bu yıl 22’ncisi yapılıyor.

Festival, cuma akşamı ise Ian Maksin & Taliya Hafız konseri ile devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, konserlerin biletlerine Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden ve çevrim içi olarak “Biletfest.com” ile “Gisekibris.com”dan ulaşılabilecek.