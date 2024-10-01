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“Gecenin Rengi-Color of the Night” fotoğraf sergisi Ercan Havaalanı’nda...

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Fotoğraf sanatçıları Atila Karaderi ve Mehmet Gökyiğit’in gece fotoğraflarından oluşan “Gecenin Rengi - Color of the Night” temalı fotoğraf sergisi, Ercan Havaalanı’nda açıldı.

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“Gecenin Rengi-Color of the Night” fotoğraf sergisi Ercan Havaalanı’nda...
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Kuzey Kıbrıs’ta sadece gece fotoğraflarından oluşan ilk sergi olması özelliğini taşıyan çalışmalar, 26 Aralık 2023 ile 4 Ocak 2024 tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu.

Karaderi ve Gökyiğit, döngü, samanyolu ve ışıkla boyama fotoğraflarından oluşan 60 fotoğraflık sergilerini bu kez de her gün binlerce kişinin yolculuk yaptığı Ercan Havaalanı’nda sergilenmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, T&T Havalimanı İşletmeciliği'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Pandemi döneminde dahi fotoğraf çekimlerine devam etmek adına Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan gerekli izinleri alıp çalışmalarına devam ettiklerini belirten sanatçılar, gece fotoğrafı çekmenin zorlu bir süreç teşkil ettiğini, riskler taşıdığını ancak çekilen fotoğraflardan oluşan sunumlarının çalışmalarına kalıcılık kattığını belirterek, uzun soluklu projelerine her yıl çekecekleri yeni fotoğraflarla devam edeceklerine vurgu yaptı.
“Gecenin Rengi – Color of the Night” temalı fotoğraf sergisi, Karaderi ve Gökyiğit’in ortak açtıkları ilk sergi. Ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarına katılım gösterip birçok başarıya imza atan Karaderi ve Gökyiğit’in farklı ülkelerde kazandıkları birçok ödül de bulunuyor.
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