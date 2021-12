Erçin'le Kitap Dünyası

Hangi okuyucuyu mu isterim, en bağımsızını beni kendini ve dünyayı unutup yalnız kitabın içinde yaşayanı. WOLFGANG VAN GOETHE

Bu kitap, öğretmenin öğrenciyle göz göze geldiği o anın gücünü anlatmaktadır.“Kafesteki Kuş Neden Şakır Bilirim” 7 ciltlik otobiyografinin ilk kitabı. Savunmasız, şiddet gören bir çocuğun her şeye rağmen, derisinin rengine bile rağmen, kendini var etme hikayesi.Maya kitabı neşeli bir tonla yazmaya çabalamış olsa da sayfaları çevirdikçe bu küçük kızın anılarını okumak insanı zorluyor.Bir kız çocuğu olarak doğmuş olmak zenci bir kız çocuğu olarak doğmuş olmaktan daha kolay, zenci bir kız çocuğu olarak doğmuş olmak yoksul zenci bir kız çocuğu olarak doğmuş olmaktan. Ve bunların hepsi ebeveynlerinden ayrı büyümek zorunda kalmış bir çocuk olmaktan ve bu da tecavüze uğramış bir çocuk olmaktan. Romanda ilerledikçe aklınızdan bunlar geçiyor.İngiliz roman ve deneme yazarı.Londɾa yakınlarındaki Essex, Leigh-on-Sea'de doğdu. Oxfoɾd Üniversitesi’nde gömdüğü Fransızca eğitiminin adından Fransa ve Yunanistan'da öğretmenlik yaptı. İlk romanı olan “Koleksiyoncu” nun başarı kazanmasının adından kendini tamamen yazarlığa adadı.1968 yılından başlayarak İngiltere'nin güneyinde küçük bir liman kasabası olan Lyme Regis'te yaşamını sürdüren Fowles, mit ve gizemi gerçekçilik ve varoluşçu düşünce ile birleştiren romanlarıyla yüzyılın önemli yazarları arasına girmiştir. Gerilim romanı, Victoria dönemi romanı, ortaçağ öyküsü ve otobiyografi gibi geleneksel düzyazı biçimleriyle deneyler yapmış, bu biçimler aracılığıyla yirminci yüzyıl sanatını ve toplumunu yorumlamıştır. Fowles karmaşık durumlar ve efsane, sanat ve tarihten alınma unsurlarla dolu sahneler yaratan, anıştırma ve betimleme tekniklerini sık kullanan bir yazardır. Romanların anlatı yapısı güçlü, karakterleri canlı, inandırıcıdır. Bu karakterlerin çoğu toplumun genelgeçer kurallarının dışında yaşar; romanların dramatik gerilimi bu karakterlerin kendilerini yeniden değerlendirmelerini gerektiren can alıcı dönüm noktalarına ulaşmalarıyla sağlanır. Fowles’un kadın kahramanları zeki ve bağımsızdır; erkek kahramanlar ise hayatlarındaki bulmacalara yanıt arayan, genellikle kararsız ve yalıtılmış durumdadırlar. Çoğu durumda aradıkları basit çözümleri bulamadıkları gibi, arayışları esrarın daha da artmasıyla sonuçlanır. Fowles her şeyi bilen Tanrı-yazar rolünü reddeder; bu tavrı, romanlarını okuru tatmin edecek finallerle bitirmeyi reddetmeyi de içerdiği için bazı okurlarını kızdırmıştır. Oysa Fowles yarattığı karakterlere kendi sınırları içinde seçme ve davranma özgürlüğü tanımanın yazar sorumluluğunun gereği olduğuna inanır. Bu uygulama, Fowles’un, iradesini ve bağımsız düşüncelerini kullanarak topluma uyum göstermeye direnen ve böylece şansın hayat üzerindeki etkisini sınırlayan “sahici” insan anlayışına koşuttur.İlk romanı The Collector (1963; Koleksiyoncu) büyük bir ticari başarı kazanmış, kitap hakkında yapılan değerlendirmelerde hikâyenin Herakleitos’tan alınan, Az yani seçkinler ile Çok, yani kitleler arasındaki mücadele temasını işlediği vurgulanmıştır.Fowles bir düşünce metni olan ikinci kitabı The Aristos’ta (1964; Aristos-Yaşam Üzerine Notlar) sanat, din, siyaset ve toplum hakkındaki düşüncelerine yer vermiştir.The Magus (1965; Büyücü) labirentimsi yapısıyla Fowles’un anlatı ustalığını gözler önüne serer. Yazımına 1952’de başladığı bu roman ilk kez 1965’te yayımlanmış, 1977’de yazarın yaptığı birçok üslup ve yapı değişikliğiyle tekrar yayımlanmıştır.The French Lieutenant’s Woman (1969; Fransız Teğmenin Kadını) Fowles’un en başarılı ve yenilikçi romanı olarak değerlendirilmiştir.The Ebony Tower (1974; Abanoz Kule) her biri bir sanat biçimiyle bağlantılı ve yaratım sürecinin bir yönüyle ilgili öykülerden oluşur. Daniel Martin (1977) bir adamın kendini arayışını konu alan, Fowles’un deyişiyle “duygusal anlamda otobiyografik” bir romandır.Mantissa (1982) cinsellikten edebiyat kuramına bir dizi konuyu ele alır ve modern edebiyatta yazarın rolü üzerinde odaklanır. Akıl ile boş inanç, delilik ve doğaüstü, özgürlük ve rastlantı, bilim ve büyü gibi kavramların tartışıldığı, çarpıcı bir gerilim romanının ötesine uzanıp metafizik boyutlara da erişen son romanı A Maggot (1985; Yaratık,) ise on sekizinci yüzyılda Shaker mezhebinin ortaya çıkışını konu edinir. Kendi yapıtlarının yazılış serüveninden toplumsal analizlere kadar çeşitli yazılar içeren en son yapıtı Wormholes (1998; Zaman Tüneli) ise makale ve söyleşilerinden oluşuyor.1968 yılından itibaren Fowles İngiltere’nin güneyinde, küçük bir liman kasabası olan Lyme Regis’te yaşamıştır. Yaşadığı yerin yerel tarihine duyduğu ilgiden dolayı 1979’da Lyme Regis Müzesi’nin kuratörlüğüne atanan Fowles, 5 Kasım 2005’te yaşama veda etti.