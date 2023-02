Ataoğlu Girne Antik Liman’daki çalışmaları inceledi

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Ataoğlu Girne Antik Liman’da sürdürülen çalışmaları inceledi “Antik Liman tarihi bulgularla daha da güzelleşiyor” “Bulunan tarihi raylar cam zemin ile sergilenecek” “Proje haziran başında hizmete açılacak”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu dün Girne Antik Liman’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu liman ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Girne Antik limanıyla ilgili uzun süre paydaşlar ile çalışıldığını ve her kesimin fikri alınarak projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.Girne Belediyesi’nden, esnafa, mal sahiplerinden, yatçılara, balıkçılara ve daha birçok kesim ile titizlikle planlanmış olan bu projenin haziran başında hizmete açılacağını ifade eden Ataoğlu, her kesin hayal ettiği limanın turizme kazandırılacağını belirtti.“Tarihi taş zemin de korunacak”Başbakan Yardımcılığı’na bağlı, Eski Eserler Dairesi ekiplerinin, proje hazırlanırken, bölgede yaptığı çalışmalarda, Cafe 34 önünde bulunan tarihi taş zeminin fark edilmesiyle bu alanın camlanarak sergilenmesinin de projeye dahil edildiğini anlatan Ataoğlu, her bir tarihi değerin önemini bildiklerini ve projeyi ona göre şekillendirdiklerini belirtti.Ataoğlu, geçen cuma günü orijinal zemin döşemesinin sınırlarını belirlemek için yapılan genişletme çalışmasında İngiliz Dönemine ait olduğu düşünülen ve bir kaynakta bulunan çizimde de görülen lokomotif raylarının küçük bir bölümünün bulunduğunu söyledi.“Bulunan raylar cam ile örtülüp sergilenecek”Ray üzerine monte edilen ayrı bir ray sistemi ortaya çıkarılırken rayların altında 1 buçuk metre derinliğinde bir kuyu ve suyun tahliyesi için yapılmış bir su kanalının da ortaya çıktığını anlatan Ataoğlu, alanın hassasiyeti gereği Eski Eserler Dairesi, arkeolog ve teknik ekibin sürekli alanda bulunduğunu kaydetti.Ataoğlu, yeni çıkan alanın da ışıklandırılmış cam ile sergilenip, turizmin ve turistlerin hizmetine sunulmasına karar verildiğini açıkladı.Projenin tamamlanmasının ardından, Girne Antik Liman’ın bakanlıktan yerel yönetime mal sahiplerinden işletme sahiplerine tüm kesimlerin yer alacağı bir komite tarafından idare edileceğini de dile getiren Ataoğlu, projenin sürekliliği açısından bunun büyük önem taşıdığını vurguladı.Ataoğlu, limanda dört etabın tamamlanmasının ardından, arka sokakları bu projeyle uyumlu hale getirmek için de çalışacaklarını dile getirdi.Yapılan çalışmalarda Girne Belediyesi’nin desteğini aldıklarını söyleyen Ataoğlu, belediyenin uyum içinde çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni dönemde işbirliğinin devam edeceğini belirtti.