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“9. Sanat’ın Ustaları Lefkoşa’da” sergisi Cuma günü açılıyor

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“9. Sanat’ın Ustaları Lefkoşa’da” sergisi Lefkoşa Türk Belediyesi himayesi ve Arkhe orgaizasyonunda Cuma günü Arabahmet Kültür Evi’nde açılıyor.

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“9. Sanat’ın Ustaları Lefkoşa’da” sergisi Cuma günü açılıyor
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LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, sergide, Halil Duranay, Senih Çavuşoğlu, Hasan Arkan, Diler Ertuğ, Atıf Müezzinler, Hasan Özyiğit ve farklı birçok koleksiyonerin koleksiyonlarından seçilmiş 200’den fazla orijinal çizim, eskiz, imzalı kapak, figür ve çizgi roman ile ilintili eserler bir araya getirildi.
 
-Eserler 3 farklı salonda 28 Aralık tarihine kadar sergilenecek
 
Cyprus Geek Team, The Black Dragon Art Studio ve Tenten Cipsleri’nin katkılarıyla düzenlenen sergide, 1920’lerden itibaren çizgi romanın farklı çağlarına ait eserler üç farklı salonda sergilenecek.
 
Sergi, Pazartesi günü hariç hafta içi her gün saat 10.00-15.00 arasında ve Cumartesi günleri saat 10.30- 14.30 arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.
 
Açılış gecesi, The Black Dragon Art Studio çizim standları, Cyprus Geek Team cosplayerları ve fotoğraf istasyonları ile ziyaretçileri karşılayacak.
 
Saat 20.30’da Fatih Yürür & Hakan Tunga Kalkan’ın Zagor, Gordon, Kızıl Maske, Mandrake gibi birçok efsane çizgi romanın kapak çizeri olan Aslan Şükür üzerine hazırladıkları Altın Fırçalı Adam Belgeseli Arkhe Sahne’de izleyicilerle buluşacak.
 
28 Aralık tarihine kadar devam edecek sergi, çizim atölyeleri, paneller, online söyleşiler ve her Cumartesi saat 11.00’de gerçekleşecek olan Fantastik Türk Filmleri gösterimleri ile desteklenecek.
 
-Otantik parçalar ülkede ilk kez bir araya getiriliyor
 
Jerry Siegel, Joe Shuster, Bob Kane, Lee Falk, Fred Fredericks, Hergé, Stan Lee, EsseGesse, Todd McFarlane, Gallieno Ferri, Isao Takahata, Şahap Ayhan, Suat Yalaz, Sezgin Burak, Aslan Şükür, Yalçın Dağlı, Abdullah Turan, Özcan Eralp, Turhan Selçuk ve daha onlarca önemli çizer ve yazara ait otantik parçalar ülkede ilk kez bir araya getiriliyor.
 
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