Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, genç sanatçıları teşvik etmek ve eserlerini geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla düzenlenen sergi, 5 Aralık’a kadar mesai saatleri içinde Girne Halk Kütüphanesi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sergide, Mert Şardu’nun başarı ödülü alan “The Goddess’s Dreams” adlı çalışması ile Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü alan “Hecate” adlı eseri, Burcu Beyzade’nin Ali Atakan Özel Ödülü’nü alan “Zamana Karşı” adlı eseri ve İlgen Uğurlu’nun Ayhan Menteş Özel Ödülü’nü alan “Umut” isimli eseri yer alıyor. Ayrıca sergileme alan Kerime Erge Şahin’in “Kor”, “Taşma” ve “Heba”, Direnç Betmezoğlu’nun “40. Gün” ile İlgen Uğurlu’nun “Çıkış” ve “Sorgu” başlıklı eserleri de sanatseverlerin izlenimine sunuluyor.

Seçici Kurulu İnci Kansu, Mümine Özdemirağ Yağlı, Nilgün Güney, Osman Keten, Türksal İnce ve Zehra Şonya’dan oluşan sergi, bu yıl ilk olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Ayhan Menteş Sergi Salonu’nda, temmuz ayında ise Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturulmuştu.