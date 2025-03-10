Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre Zaimağaoğlu, ziyaretlerine başkanlığını Salahi Döşemeci’nin yaptığı Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi’nden (FOGEM) başladı.

Zaimağaoğlu, yarın akşam Lefkoşa Folklor Derneği’ni, 17 Mart Pazartesi akşamı da Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi Derneği’ni ziyaret edecek.

-Döşemeci

FOGEM Başkanı Salahi Döşemeci, ilk kez bir Kültür Dairesi Müdürü’nün FOGEM’i ziyaret ettiğini belirterek, Zaimağaoğlu’nun Kıbrıs Türk kültürü için doğru çalışmalar yaptığını söyledi.

Kültür Dairesi’ni sık sık ziyaret ederek halk bilimi konusunda Zaimağaoğlu ile istişarelerde bulunduklarını kaydeden Döşemeci, Şirin Zaimağaoğlu’nun FOGEM’i ziyaret ederek çalışmaları yerinde gözlemlemesinin ve dernek üyeleriyle sohbet etmesinin çok kıymetli olduğunu belirtti.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da konuşmasında, halk dansları derneklerinin Kıbrıs Türk kültürünün geleceğe taşınmasında lokomotif görevi olduğunu vurgulayarak, diğer halk dansları derneklerinin olduğu gibi, FOGEM’in çalışmalarını da yakından takip ettiğini belirtti.

Zaimağaoğlu, FOGEM’in dansçılarının gösterilerini de gerek festivallerde gerekse dernek organizasyonlarında defalarca izlediğini ancak dernek binasını ilk kez ziyaret edebildiğini söyledi.

Uzun zamandır halk dansları derneklerini ziyaret etmeyi planladığını kaydeden Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi olarak yasalar ve tüzükler çerçevesinde, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru yapılan işlere her zaman destek verdiklerine ve vereceklerine dikkat çekti.

FOGEM’in çok disiplinli çalışan derneklerden biri olduğunu vurgulayan Zaimağaoğlu, başta Salahi Döşemeci’yi ve tüm dernek üyelerini halk bilimine katkılarından ötürü tebrik etti.