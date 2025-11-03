KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, yüksek hızlı, kaliteli ve erişilebilir fiyatlı internet altyapısının yalnızca bir teknoloji yatırımı değil, ülkenin dijitalleşmesi, rekabet gücü ve sürdürülebilir kalkınması açısından hayati öneme sahip olduğu kaydedildi.

“Ancak bu tür stratejik yatırımların, kamu yararı, şeffaflık ve rekabet ilkeleri çerçevesinde, açık ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır” denilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“Bu önemli yatırımın hayata geçirilme yöntemi, kamu yararı, rekabet ve şeffaflık ilkeleri dikkate alınarak özenle kurgulanmalıdır. Son derece stratejik bir kamu altyapı yatırımının herhangi bir ihale süreci yürütülmeden, doğrudan belirli bir yatırımcıya devredilmesi, kamuoyuna açık bilgilendirme yapılmadan ve yerli firmaların sürece katılımı sağlanmadan yürütülen süreçler kamu yararı, şeffaflık ve rekabet ilkeleri bakımından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır."

Tüm stratejik altyapı projelerine, yerli özel sektörün dahil edildiği açık ihale süreçlerinin esas alınması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Böylece, birikimlerimiz heba edilmemiş olacak ve kalkınma yolcuğunda öz gücümüzü koruyarak ilerleyebileceğiz." denildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın fiber optik altyapının kurulup işletilmesi sürecinin şeffaf, katılımcı ve rekabetçi ilkelere uygun yürütülmesi gerektiğini vurguladığına dikkat çekilen açıklamada, KKTC’nin dijital geleceğinin, ancak bu şekilde bir ekonomik model ile sürdürülebilir hale gelebileceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Türk Ticaret Odası, internet altyapısının ve dijitalleşmenin gelişmesine verdiği büyük önem nedeniyle bu iş birliği ile ilgili gelişmeleri dikkate izleyecek, olumlu veya olumsuz değerlendirmelerini kamuoyumuz ile paylaşmaya devam edecektir.”