Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin yeni yönetimleri, KTTB binasında bir araya gelerek sağlık alanındaki sorunları masaya yatırdı. Toplantıda özellikle Sosyal Sigortalar üzerinden reçete alım sürecinde yaşanan aksaklıklar ve bunun hastalar ile sağlık çalışanları üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı.

Her iki meslek örgütü de sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla ortak hareket etme kararı aldı. Sürecin iyileştirilmesi için yetkililerle gerekli girişimlerde bulunulması ve ortak bir çalışma planı oluşturulması konusunda mutabakata varıldı.