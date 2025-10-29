KTTB Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Cumhuriyet'i ilanının 102. yıl dönümü dolaysısıyla mesaj yayımladı.

KTTB mesajda, laiklik ilkesinin, adaletin üstünlüğünü, inanç özgürlüğünü ve eşitliği güvence altına alarak toplumsal barışı pekiştirdiği ve farklı görüşlerin özgürce, huzur ve kardeşlik içinde bir arada yaşayabilmesini sağaldığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılını büyük bir gurur, sevinç ve inançla kutladığını ifade eden Birlik, mesajında “Demokratik, aydınlık, özgür, barış dolu ve bağımsız basının var olduğu; Atatürk ilke ve değerlerine gönülden bağlı bir Türkiye umudunu yüreğimizde taşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.