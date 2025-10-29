Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesinin 102’nci yıl dönümü, KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin dün BRT’de yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Büyükelçi Ali Murat Başçeri ve eşi Esin Başçeri bu akşam saat 19.00'da Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ikametgahında resepsiyon verecek.

KKTC’de başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçeler ve bucaklarda da bugün törenler düzenlenecek.

- Lefkoşa

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu sabah Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde yapılacak törenle kutlanacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nin açıkladığı programa göre tören, saat 09.30’da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Anıt Özel Defteri, Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi tarafından imzalanacak.

Ayrıca başkentte, 29 Ekim kutlamaları kapsamında, saat 14.30’da Dereboyu’nda kortej yürüyüşü yapılacak.

-Gazimağusa

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gazimağusa’da iki ayrı törenle kutlanacak.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk tören saat 11.30’da Zafer Anıtı önünde başlayacak. Törende, anıta çelenkler sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi sonrasında, Zafer Anıtı’ndan Namık Kemal Meydanı’na kortej yürüyüşü yapılacak.

İkinci tören ise saat 11.55’te Namık Kemal Meydanı’nda Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konseriyle başlayacak. Günün anlam ve önemini içeren konuşmalar, şiir dinletileri, halk dansları gösterileri ve konserin gerçekleştirileceği tören, denizaltı ziyareti için otobüslerle Gazimağusa Limanı’na gidilmesiyle son bulacak.

-Girne

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Girne’de Atatürk Anıtı’nda saat 14.00’de başlayacak. Girne Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 14.05 anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi sonrasında şiirler okunacak.

Girne’de saat 15.00’te ise kortej yürüyüşü yapılacak. Askeri bando, tören bölüğü, mücahit/gaziler ile öğrencilerin katılacağı yürüyüş, Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayıp Atatürk Anıtı önünde tamamlanacak. Yürüyüş sonunda, KTBK Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser verilecek.

-Güzelyurt

Güzelyurt Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt’ta saat 11.30’da Atatürk Anıtı’nda yer alacak törende, çelenkler sunulacak, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiir dinletisi ile Anıt önünde son bulacak tören sonrasında, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde Güzelyurt Belediyesi Kapalı Çarşı önüne kortej yürüyüşü yapılacak.

-İskele

İskele Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, İskele’de de Atatürk Anıtı’na saat 08.45’te çelenklerin sunulmasıyla başlayan bir tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam eden törende, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bando konseri, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirler ve dans gösterileri yer aldı.Törende, bando ve protokol, öğrenciler ile Cumhuriyet yürüyüşü de gerçekleştirildi.

-Lefke

Lefke’deki Cumhuriyet Bayramı töreni ise Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Lefke Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, tören öncesi 09.15’te Lefke Kaymakamlık Binası önünde kortej yürüyüşü yapıldı. Kortej sonrası 09.40 başlayacak törende, anıta çelenk sunulacak, saygı duruşu ile İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerin ardından tören, bando konseriyle tamamlanacak.

-Mehmetçik

İskele Kaymakamlığı'nın açıkladığı Mehmetçik'teki tören programına göre saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı ve şiirler de okundu.

-Akdoğan ve Geçitkale

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Akdoğan ve Geçitkale’de de törenler düzenlendi. Gazimağusa Kaymakamlığı'ndan verilen bilgiye göre saat 09.00’da Akdoğan Atatürk Anıtı ile Geçitkale Kasaba Meydanı’nda törenler gerçekleştirildi. Her iki törende de, çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

-Gemiler de bugün ziyaret edilebilir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında iki savaş gemisi de Girne ve Gazimağusa limanlarında halkın ziyaretine açıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Türk Deniz Kuvvetleri muharip unsurlarından TCG Preveze Denizaltısı (S-353) Gazimağusa Ticari Limanı’nda, TCG Bora Hücumbotu (P-338) ise Girne Turizm Limanı’nda ziyaret edilebilir.

Ziyaretler Cumhuriyet Bayramı’nın bugün 10.00 ile12.00 ve 14.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılabilir.