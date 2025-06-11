Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Spor Komitesi, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni ziyaret ederek, yönetim kurulu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Ülkemiz sporunun daha iyi noktalara taşınması için önerilerin konuşulduğu toplantıda, spor yazarlarının yaşadığı sıkıntılar da değerlendirildi.

Ziyarette konuşan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, CTP Spor Komitesi’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ülkemiz sporunda en büyük eksikliğin, bir spor politikasının olmaması olduğunu vurguladı.

Spor Bakanlığı’nın ortadan kalkmasıyla, sporun ciddi bir sıkıntıya girdiğini söyleyen Özsoy, sporumuzun dışa açılımı konusunda adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

“Birlikte üretelim, birlikte hareket edelim”

CTP Milletvekili ve Spor Komitesi Başkanı Sami Özuslu da ziyarette yaptığı konuşmada, CTP Spor Komitesi olarak ilk ziyaretlerini KTSYD’ye yaptıklarını söyledi.

Ülkemiz sporunun, sürdürülebilir ve görünür olmasının en önemli faktörünün spor yazarları olduğunu söyleyen Özuslu, spor basınının daha da güçlendirilmesi için neler yapılabileceği konusunda, KTSYD ile her zaman diyalog içinde olacaklarını vurguladı.

CTP olarak sporun yönetimi konusunda tüm paydaşlarla birlikte çalışacaklarını söyleyen Özuslu, “Biz her konuda olduğu gibi spor konusunda da tüm kesimlerle diyalogdan yanayız. Birlikte üretelim, birlikte hareket edelim ve birlikte yönetelim” dedi.