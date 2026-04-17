Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz, Vadili-İnönü İlkokulu’nun Vadili’deki binasına okul saatleri içerisinde yıldırım düşmesiyle ilgili açıklama yaparak öğretmenlere, öğrencilere ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Kaçmaz, olayın ders saatlerinde meydana gelmesinin ciddiyetine dikkat çekerek, can kaybı ya da yaralanma yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti.

Yıldırım düşmesi sonucu okulun bazı elektrik ve elektronik sistemlerinin zarar gördüğünü kaydeden Kaçmaz, öğrenci ve öğretmenlerin mağdur olmaması için Milli Eğitim Bakanlığı’na gerekli önlemleri alması çağrısında bulundu.

Bu olayın, okulların yalnızca sel, deprem ve yangına değil, yıldırıma karşı da hazırlıksız olduğunu ortaya koyduğunu savunan Kaçmaz, risklerin tekrarlanmaması adına okullar için afet risk analizlerinin yapılması ve önleyici yatırımların planlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaçmaz ayrıca, maliyet gözetilmeksizin okullarda paratoner veya bakır iletken sistemlerinin kurulmasının talep ederek, güvenli okulun, planlama ve önlemle mümkün olduğunu dile getirdi.