Halkın Partisi (HP) Sözcüsü ve Çalışma Yaşamı Komitesi Başkanı Aral Moral, 5 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine getirilen banka üzerinden maaş ödeme zorunluluğunun, çalışanların sosyal güvenlik yatırımları ile Sosyal Sigortalar’ın gelir kaybına çare olmadığını savundu.

HP’den yapılan açıklamaya göre Moral, bazı iş yerlerinde maaşların asgari ücret üzerinden bankaya yatırıldığını, kalan kısmın ise “prim” adı altında elden ya da farklı şekilde ödendiğini iddia etti.

“Prim” adı altında yapılan ödemelerin açık ve denetlenebilir bir yasal zemine oturtulması gerektiğini savunan Moral, işverenlerden bu ödemelerin mahiyetine ilişkin somut ve izah edilebilir açıklama talep edilmesi gerektiğini söyledi.

Moral, söz konusu uygulamanın çalışanların geleceğini olumsuz etkilediğini ve devlet gelirlerinde kayba yol açtığını ileri sürdü.

Moral, İş Yasası’nın Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirterek, işe giriş-çıkış saatlerinin kayıt altına alınmasının zorunlu kılınmasının önemli bir adım olacağını kaydetti.

“Prim ödeneğinin tanımı yapılmalı” diyen Moral, meselenin yalnızca maliyet hesabına indirgenmesinin ciddi bir yanılgı olduğunu savunarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı denetim mekanizmalarını etkin işletmeye, personel eksikliklerini gidermeye ve çalışanlarla kamunun haklarını koruyacak yapısal düzenlemeleri hayata geçirmeye çağırdı.