Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tam gün eğitim uygulaması hakkında öğretmenler ve okul idarecileri dahil olmak üzere 1161 eğitim çalışanının katıldığı anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Gerekli fiziki altyapı, öğretmen ve personel kadroları, materyal ve ekipman, sağlıklı beslenme olanakları, güvenli eğitim ortamları ve pedagojik planlama oluşturulmadan eğitim süresinin uzatılmasının öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri açısından yeni sorunlar yarattığını kaydeden Sendika, tam gün eğitim uygulamasının kaldırılması çağrısı yaptı.

Sendika, uygulamanın, tüm paydaşların katılımıyla yeniden değerlendirilmesi ve bilimsel-pedagojik temelde yeniden planlanması gerektiğini belirtti.

KTOEÖS binasında düzenlenen basın toplantısına, Sendika Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu da katıldı.

-Karaoğulları: “Sıkıntılar artarak, devam ediyor”

Basın toplantısında ilk sözü alan KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, sendika ve eğitim çalışanları olarak tam gün eğitime karşı olmadıklarını, gerçek bir uygulamanın öneminin farkında olduklarını belirtti.

Ancak 2023 yılında tek taraflı bir anlayışla bütçesi oluşturulmadan, okullardaki altyapı sorunları ve eğitim emekçilerinin eksikliklerine rağmen uygulamanın “dayatıldığını” ileri süren Karaoğulları, tam gün eğitim uygulaması nedeniyle yaşanan sıkıntıların artarak, devam ettiğini kaydetti.

2023 yılında Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından 1 Mayıs 2023’ten, 1 Şubat 2024’e kadar vatandaşlardan yaklaşık 35 milyon sterlin vergi toplandığını öne süren Karaoğulları, buna rağmen ileri tetkikleri tamamlanmamış kamusal eğitim binaları olduğunu savundu. Karaoğulları, öğrencilerin konteyner ortamlarında eğitim almaya devam ettiğini kaydetti.

Son beş yılda üçüncü dünya ülkelerinden gelen öğrencilerin iki kat arttığını ifade eden Karaoğulları, okullarda disiplin suçlarındaki artışa da dikkat çekti.

“Öğrenciler müşteriye dönüştürüldü.” diyen Karaoğulları, özel okulları destekleme amaçlı politikaların hayata geçirildiğini ileri sürdü.

Ülkede alanında uzman öğretmen adayı varken Türkiye’den öğretmen getirme anlayışının devam ettiğini savunan Karaoğulları, sorunlara çözüm üretmek yerine üç yıldır tam gün eğitim uygulamasının dayatıldığını savundu.

Direnmeye, mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Karaoğulları, KTOEÖS’ün, nitelikli, kamusal, bilimsel, parasız ve laik eğitim tarafında olduğunu söyledi.

-Anket sonuçları…

Ardından Eğitim Sekreteri Seçil Toprak anket sonuçlarını paylaştı.

Anketin, Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullardaki, öğretmen ve idari kadrolarla yapıldığını ifade eden Toprak, araştırmaya, 50 okuldan 67 okul yöneticisi ve 1094 öğretmen olmak üzere toplam 1161 eğitim çalışanının katıldığını belirtti.

Anket sonuçlarının, uygulamanın başladığı günden bu yana dile getirilen altyapı, beslenme, güvenlik, personel, ekipman ve bütçe sorunlarının büyük ölçüde devam ettiğini ortaya koyduğunu dile getiren Toprak, öğretmen ve yöneticilerin aktardığı başlıca sorunların; altyapı eksiklikleri, öğrencilerin beslenme ve açlık sorunu, ulaşım, güvenlik, hijyen, ekipman yetersizliği, devamsızlık ve öğrenci motivasyonundaki düşüş olarak öne çıktığını kaydetti.

-“Akademik başarıyı artırmadı”

Öğretmenlerin yüzde 86,7’sinin, okul idarelerinin de yüzde 73,1’inin pazartesi ve perşembe öğleden sonra eğitim uygulamasından genel olarak memnun olmadığını belirten Toprak, öğretmenlerin yüzde 91,2’si, okul idarelerinin de yüzde 83,6’sının tam gün eğitim uygulamasının akademik başarıyı artırmadığı konusunda aynı görüşte olduğunu söyledi. Toprak, bu rakamların eğitim süresinin uzamasının kendi başına eğitim niteliğinin yükseldiği anlamına gelmediğini gösterdiğini belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 85,3’ü, okul idarelerinin de yüzde 64,2’sinin bu programın, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlamadığını düşündüğüne de dikkat çeken Toprak, “Program yalnızca akademik hedefler bakımından değil, öğrencilerin sosyal, duygusal ve bütünsel gelişimi açısından da eğitim çalışanları tarafından yeterli görülmemektedir.” dedi.

En büyük sorunlardan birinin fiziki altyapı olduğunu dile getiren Toprak, öğretmenlerin yüzde 89,8’inin, okul idarelerinin de yüzde 76,1’inin okulların fiziki altyapısını yeterli bulmadığını ifade etti.

Toprak, öğretmenlerin yüzde 93,7’sinin, idarelerin de yüzde 77,6’sının Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu süreçte okulların fiziki altyapısını geliştirme çabalarını yeterli bulmadığını da söyledi.

Eğitim Sekreteri Toprak, program için gerekli laboratuvar ekipmanı ile sportif veya sanatsal ekipmanın geçen süre içerisinde yeterli hale getirilip, getirilmediği konusunda sorulan soruya öğretmenlerin yüzde 81,5'i, okul idarelerinin de yüzde 62,7'sinin doğrudan “hayır” yanıtını verdiğini belirtti.

Öğretmenlerin yüzde 90,9'unun, geçen üç yıllık sürede, tüm öğrencilere sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamda öğle yemeği sunulması için gerekli alan ve imkânların oluşturulmadığını ifade ettiğini dile getiren Toprak, okul yöneticilerinin yüzde 79,1’inin de bu görüşe katıldığını söyledi.

Toprak, “Bu programın öğretmene yeni yükler getirdiğini ve çalışma koşullarını ağırlaştırdığını düşünüyor musunuz?” sorusuna ise öğretmenlerin yüzde 61,9’unun “Evet”, yüzde 26,7’sinin “Kısmen”, yüzde 11,4’ünün ise “Hayır” yanıtını verdiğini ifade etti.

Öğretmenlerin yüzde 93,9’unun öğleden sonraki derslerde öğrencilerin motivasyonunda düşüş gözlemlediğini dile getiren Toprak, öğretmenlerin yaklaşık yüzde 98’inin de, eğitim süresinin uzamasının eğitimin niteliğine olumlu bir katkı sağlamadığını düşündüğünü belirtti.

KTOEÖS Eğitim Sekreteri Toprak, “Süreyi uzatmak tek başına niteliği artırmaz. Sadece süre artışı, eğitimin niteliğini geliştiren bir reform olarak değerlendirilemez.” dedi.

Okul idarelerine, Bakanlık tarafından sağlanan okul bütçesinin öğleden sonra eğitim uygulaması için yeterli olup, olmadığının da sorulduğunu ifade eden Toprak, yöneticilerin, yüzde 61,2’sinin bu soruya “Hayır” yanıtını verdiğini söyledi.

-“Öğretmenler ve okul idareleri, programın kalıcı hale getirilmesinin mümkün olmadığı görüşünde”

İdarecilerin yüzde 71,6’sının mevcut okul bütçesiyle gelecek öğretim yılında bu programa devam edilmesinin finansal olarak mümkün olmadığı görüşünde olduğunu da belirten Toprak, öğretmenlerin yüzde 89'u, okul idarelerinde de yüzde 71,6’sının programın artırılması veya kalıcı hale getirilmesinin mümkün olmadığı konusunda birleştiğini kaydetti.

“Ciddi sorunlarla yüz yüze kalan sahada çalışanlardır.” diyen Eğitim Sekreteri Toprak, mevcut uygulamanın bir an önce durdurularak, tüm paydaşların katılımıyla yeniden değerlendirilmesi ve bilimsel-pedagojik temelde yeniden planlanması gerektiğini belirtti.